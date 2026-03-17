Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Защита потребовала пересмотреть приговор террористам из «Крокуса»
Представители пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» запросили дополнительные исследования для установления связи между действиями боевиков и смертью двух человек, сообщил адвокат Игорь Трунов.
Адвокаты добиваются назначения комплексной посмертной экспертизы в отношении Дмитрия Сараева и Натальи Скисовой, скончавшихся уже во время судебного разбирательства, сказал Трунов ТАСС.
Также защита настаивает на обследовании еще 10 человек, находящихся в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.
«Мы подали краткую апелляционную жалобу о назначении комплексных посмертных судебно-медицинских и психолого-психиатрической экспертиз с целью определения причинно-следственной связи между преступлением и смертью во время рассмотрения уголовного дела в суде потерпевших», – пояснил Трунов.
Юрист отметил, что подтверждение связи между действиями нападавших и гибелью людей возложит ответственность за смерть потерпевших на осужденных. В таком случае обвинительный приговор необходимо отменить и отправить дело на доследование для ужесточения наказания фигурантам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела к пожизненному лишению свободы. Судья полностью удовлетворил все заявленные гражданские иски потерпевших.