Названы самые востребованные профессии в 2026 году

Сварщики и электрики признаны самыми востребованными специалистами в 2026 году

Tекст: Ольга Иванова

Самыми востребованными специалистами в 2026 году станут сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Опрос показал, что 65% работодателей ожидают дефицит рабочих профессий, в первую очередь сварщиков и электриков. На втором месте по востребованности оказались инженеры и технические специалисты – их дефицит ожидают 45% респондентов, третью позицию занимают врачи с 35%.

Также, согласно исследованию, в числе наиболее востребованных окажутся IT-специалисты, на которых рассчитывают 30% работодателей. Учителя и работники сферы продаж получили 28% и 27% соответственно. Профессии доставщиков, продавцов, официантов и кассиров востребованы у 22% опрошенных.

Сельскохозяйственные направления назвали 8% опрошенных, юристов, бухгалтеров и кадровиков – 6%. Наименьший спрос прогнозируется на маркетологов, PR-специалистов и рекламистов (5%), а также на логистов (4%).

В числе стратегий привлечения новых сотрудников 51% работодателей выделили развитие собственного бренда. По 34% собираются развивать корпоративную культуру и повышать зарплаты, а 22% планируют предложить расширенный соцпакет. Улучшение офисной инфраструктуры рассматривают 14% компаний.

В исследовании, которое проходило с 5 по 12 декабря 2025 года, участвовали более 300 бизнес-представителей из всех регионов России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России обновили классификатор профессий, добавив современные специальности, такие как грумер, рерайтер, компоузер и промоутер.

С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленный перечень профессий рабочих и должностей служащих.