  • Новость часаПриставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему планы США по Гренландии больше всего пугают Прибалтику
    Европа задумалась о разводе с Америкой
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Европа оказалась на грани критической зависимости от газа из США
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины
    В России появится национальный штаб по искусственному интеллекту
    Мнения
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    11 комментариев
    19 января 2026, 10:32 • Новости дня

    Названы самые востребованные профессии в 2026 году

    Сварщики и электрики признаны самыми востребованными специалистами в 2026 году

    Названы самые востребованные профессии в 2026 году
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    По итогам опроса работодателей в России наибольший дефицит кадров в 2026 году ожидается среди рабочих специальностей и инженеров.

    Самыми востребованными специалистами в 2026 году станут сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

    Опрос показал, что 65% работодателей ожидают дефицит рабочих профессий, в первую очередь сварщиков и электриков. На втором месте по востребованности оказались инженеры и технические специалисты – их дефицит ожидают 45% респондентов, третью позицию занимают врачи с 35%.

    Также, согласно исследованию, в числе наиболее востребованных окажутся IT-специалисты, на которых рассчитывают 30% работодателей. Учителя и работники сферы продаж получили 28% и 27% соответственно. Профессии доставщиков, продавцов, официантов и кассиров востребованы у 22% опрошенных.

    Сельскохозяйственные направления назвали 8% опрошенных, юристов, бухгалтеров и кадровиков – 6%. Наименьший спрос прогнозируется на маркетологов, PR-специалистов и рекламистов (5%), а также на логистов (4%).

    В числе стратегий привлечения новых сотрудников 51% работодателей выделили развитие собственного бренда. По 34% собираются развивать корпоративную культуру и повышать зарплаты, а 22% планируют предложить расширенный соцпакет. Улучшение офисной инфраструктуры рассматривают 14% компаний.

    В исследовании, которое проходило с 5 по 12 декабря 2025 года, участвовали более 300 бизнес-представителей из всех регионов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России обновили классификатор профессий, добавив современные специальности, такие как грумер, рерайтер, компоузер и промоутер.

    С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленный перечень профессий рабочих и должностей служащих.

    18 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Валиева объявила о возвращении на лед
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фигуристка Камила Валиева сообщила о планах показать новую программу на Кубке Первого канала и принять участие в чемпионате России по прыжкам.

    О возвращении на лед Камила Валиева объявила в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Спортсменка отметила, что впервые продемонстрирует одну из своих новых программ на Кубке Первого канала, и назвала это событие для себя особым праздником.

    Валиева поделилась, что очень волнуется перед предстоящими соревнованиями, но испытывает сильное желание вновь почувствовать соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. «Друзья, у меня для вас новость – я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала – для меня это будет особенный праздник. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации», – написала Валиева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года. Жители Пекина устроили дождь из игрушечных медведей для Валиевой. Валиева поделилась советом, который получила от Бурунова.

    Комментарии (14)
    18 января 2026, 17:56 • Новости дня
    Бундесвер заявил об успешном завершении миссии в Гренландии
    Бундесвер заявил об успешном завершении миссии в Гренландии
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие военные заявили о выполнении задач в рамках миссии в Гренландии, отметив положительный опыт сотрудничества с датскими коллегами.

    Бундесвер завершил выполнение задачи в рамках миссии в Гренландии, передает ТАСС. Представитель миссии ВС ФРГ подполковник Петер Милевчук заявил: «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки». По его словам, сотрудничество с датскими военными было «очень позитивным и конструктивным».

    Милевчук отметил, что группа немецких военных теперь возвращается домой с собранными результатами. Он добавил, что все цели первой фазы миссии были достигнуты, несмотря на то, что изначально ожидался более продолжительный срок пребывания в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из 15 военнослужащих бундесвера покинула Гренландию и вылетела из Нуука.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.


    Комментарии (38)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 17:59 • Новости дня
    Дмитриев: Европа сдастся, а США получат Гренландию
    Дмитриев: Европа сдастся, а США получат Гренландию
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что в случае дальнейших изменений на мировой арене США могут получить Гренландию, а трансатлантическое единство частично восстановится.

    В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев заявил: «Европа сдастся, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет в некоторой степени восстановлено», передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    11 комментариев


    Ранее сообщалось, что после резкого ультиматума президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии Европа готовится ввести ответные торговые меры.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Комментарии (24)
    19 января 2026, 03:55 • Новости дня
    Министр транспорта Испании Пуэнте назвал сход с рельсов поездов крайне странным
    Министр транспорта Испании Пуэнте назвал сход с рельсов поездов крайне странным
    @ Francisco J. Olmo/Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Железнодорожная авария в провинции Кордова, которая привела к гибели 21 человека, «выглядит крайне странной», заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

    Пуэнте сообщил на пресс-конференции, что причины схода с рельсов двух скоростных поездов в провинции Кордова пока остаются неизвестными, передает РИА «Новости».

    «Авария выглядит крайне странной. Она произошла на прямом участке. И действительно, все эксперты в области железнодорожного транспорта, которые сегодня находились здесь, в этом центре, а также те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены случившимся», – сказал министр.

    По словам Пуэнте, участок железной дороги был обновлен в мае 2025 года, а один из сошедших с рельсов поездов считался «относительно новым» – его возраст составляет около четырех лет.

    Министр подтвердил, что в результате происшествия погиб 21 человек, однако отметил, что позднее эта информация может быть скорректирована. Около 30 человек были доставлены в медицинские учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Адамусе состав, следовавший по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, вызвав сход с рельсов второго поезда, отправившегося из Мадрида в Уэльву.

    Комментарии (7)
    18 января 2026, 20:31 • Новости дня
    Пушилин: Российским войскам осталось пройти до Славянска 30 км

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российских войск после взятия Закотного приблизились к Славянску, расстояние до города составляет примерно 30 км сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Подразделения Вооружённых сил России после освобождения населённого пункта Закотное приблизились к Славянску, до которого осталось порядка 30 км, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    «Славянское, краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров до самого Славянска», – заявил Пушилин.

    По его словам, продвижение российских подразделений продолжается на этом направлении. Пушилин подчеркнул, что освобождение Закотного стало важным этапом в развитии наступления. Ожидается дальнейшее развитие событий в районе Славянска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    Комментарии (14)
    18 января 2026, 16:05 • Новости дня
    Bild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    Bild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    @ Julia Waschenbach/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группа из 15 военнослужащих бундесвера неожиданно покинула Гренландию и вылетела из Нуука, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, немецкие офицеры и солдаты были замечены при посадке на рейс авиакомпании Icelandair, завершив свою миссию досрочно. Миссия предполагалась в рамках деятельности НАТО по приглашению Дании, а прибыла немецкая группа на остров всего несколькими днями ранее.

    По информации издания, приказ о возвращении поступил из Германии сегодня утром, после чего были срочно отменены все встречи и мероприятия с участием военнослужащих. Публичных объяснений или официальных комментариев со стороны Берлина на данный момент не поступало. Еще накануне руководитель группы Штефан Паули подчеркивал, что военные ожидают решения Берлина по дальнейшим действиям.

    Причины столь внезапного отъезда остаются неизвестными. В прессе выдвигаются версии, что это может быть связано с резким обострением ситуации вокруг Гренландии и новыми торговыми угрозами, которые озвучил президент США Дональд Трамп, однако никаких официальных подтверждений этим предположениям пока нет.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    11 комментариев


    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    Комментарии (25)
    18 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Sky News: Трамп не блефует в намерениях получить Гренландию
    Sky News: Трамп не блефует в намерениях получить Гренландию
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп, по оценке дипломатов, серьезно настроен добиться контроля над Гренландией, несмотря на жесткие возражения Евросоюза и Дании, пишет Sky News.

    Ситуация вокруг Гренландии становится критической для Европы и НАТО, пишет Sky News. По словам одного из высокопоставленных европейских дипломатов, «ситуация критическая». Другие источники также называют происходящее «беспрецедентным», «чрезвычайным» и «серьезным».

    Президент США Дональд Трамп, как отмечается, не блефует в своих намерениях по поводу Гренландии. По мнению датского правительства, американский лидер серьезно настроен на получение контроля над островом, и сейчас основной вызов – найти хоть какой-то компромисс. Однако позиции США и Евросоюза, а также Дании и самой Гренландии, полностью несовместимы: американцы настаивают на передаче суверенитета, а европейцы категорически исключают подобное развитие событий.

    Дания готова к диалогу, но единственное, что для Копенгагена неприемлемо – это уступка территории. США могут увеличить военное присутствие, переименовать военную базу или обсуждать доступ к стратегическим ресурсам, но передача Гренландии в принципе исключается. В частных разговорах американская позиция совпадает с публичными заявлениями Трампа: по мнению Вашингтона, только переход Гренландии под управление США якобы обеспечивает защиту от «китайских и российских угроз».

    В то же время внутри администрации США, по данным издания, нет единого взгляда на разумность такого курса, однако окончательное слово всегда остается за президентом. Европейские страны, по мнению автора, устали уступать США, и в этот раз настроены твердо: уступки по вопросу территории невозможны, несмотря на угрозы тарифных войн со стороны Вашингтона. Гренландия остается крайне важной с точки зрения геополитики и безопасности в Арктике, но ЕС убежден, что союзнические отношения возможны и без смены суверенитета этого региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия отправила на защиту Гренландии от США тринадцать солдат.

    Дональд Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками».

    Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    Комментарии (12)
    18 января 2026, 17:33 • Новости дня
    Юрист заявил о рисках для Долиной из-за затягивания с передачей квартиры

    Юрист Соловьев сообщил о рисках для репутации Долиной из-за передачи квартиры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры новой собственнице, заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

    «Думаю, что сейчас общественное восприятие происходящего вышло на некую критическую точку. Дальнейшее чинение препятствий добросовестному приобретателю может существенно повысить репутационные риски для Долиной», – отметил Соловьев, передает РИА «Новости».

    Накануне Соловьев сообщил, что окончательное завершение спора вокруг квартиры Ларисы Долиной возможно только после передачи ключей и подписания всех документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юрист по недвижимости Галина Земскова заявила, что снятие ареста с квартиры в Хамовниках, ранее проданной Ларисой Долиной, может занять более трех месяцев при наличии нескольких исков.

    12 января Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной и сообщило, что у артистки есть четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    До этого покупатель квартиры Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    Комментарии (7)
    18 января 2026, 23:20 • Новости дня
    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США

    Глава ведущей фракции ЕП Вебер: Ратификация договора ЕС и США приостанавливается

    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение о приостановке процедуры ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и США из-за угроз со стороны Вашингтона, сообщил Манфред Вебер – глава Европейской народно партии, ведущей фракции Европарламента.

    Вебер подчеркнул, что приостановка ратификации торгового соглашения стала первым четким сигналом Вашингтону, решение было принято «минувшей ночью», передает ТАСС.

    «Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», – сказал Вебер, добавив, что глава американского государства «минувшей ночью многое потерял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран из-за спора о Гренландии. Европейская народная партия объявила, что намерена потребовать пересмотра тарифного соглашения между Евросоюзом и США.

    Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Комментарии (7)
    18 января 2026, 16:37 • Новости дня
    Вяльбе заявила о прекращении выдачи нейтрального статуса лыжникам

    Вяльбе: Никто из лыжников больше не получит нейтральный статус

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники больше не смогут получить нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

    Вяльбе отметила: «Все наши спортсмены находятся в тех или иных ведомственных структурах. Кто-то в Росгвардии, кто-то в ЦСКА, кто-то в «Динамо». У них есть ведомственные соревнования, они получают там зарплату. Нечего это со мной обсуждать, это их работа», передает РИА «Новости».

    Вяльбе добавила, что вопрос получения нейтрального статуса для новых спортсменов больше не актуален и она не планирует его обсуждать.

    3 января Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус семи спортсменам из России, это дает им возможность участвовать в соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нейтральные статусы были выданы другим российским лыжникам, фристайлистам, сноубордистам и горнолыжникам. Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске спортсменов из России до турниров FIS, позволив им соревноваться как нейтральным атлетам.

    Критерии FIS предусматривают, что российские спортсмены не должны иметь добровольных связей с армией, службами безопасности России или Белоруссии и не выражать поддержки специальной военной операции на Украине.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 15:02 • Новости дня
    NYT: Европа пригрозила США торговым ответом после ультиматума Трампа по Гренландии
    NYT: Европа пригрозила США торговым ответом после ультиматума Трампа по Гренландии
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После резкого ультиматума президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии Европа готовится ввести ответные торговые меры, сообщает The New York Times.

    Европейские лидеры категорически отвергают возможность принудительного приобретения автономной территории, которая контролируется Данией, входящей как в Евросоюз, так и в НАТО. Эксперты и аналитики говорят, что Европа может ответить только жесткими торговыми мерами, но это может обернуться серьезными экономическими и геополитическими последствиями, поскольку ЕС по-прежнему зависит от поддержки США в вопросах безопасности, сообщает The New York Times.

    Члены Европарламента уже заявили о заморозке ратификации торгового соглашения, достигнутого летом администрацией Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, внутри Евросоюза усилились призывы к ответным экономическим мерам, включая возможное применение так называемой антипринудительной инициативы, которая может затронуть крупные американские технологические компании, работающие в Европе.

    Однако лидеры ЕС остаются осторожными, отмечая, что масштабная торговая война может привести к эскалации на других направлениях – в первую очередь в оборонной сфере. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что диалог остается приоритетом, но предупредила о риске «опасной нисходящей спирали» в случае введения пошлин, пишет издание.

    Параллельно с этим европейские и датские дипломаты заявляют о тупике в переговорах с США, несмотря на формальное согласие на создание рабочей группы. Французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своих заявлениях отметили, что не допустят шантажа и давления в отношении Гренландии. Премьер Британии Кир Стармер также осудил действия Трампа и пообещал обсудить ситуацию с американской администрацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10-процентных пошлин на товары из этих стран.


    Комментарии (8)
    19 января 2026, 09:50 • Новости дня
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично поинтересовался, поняли ли «болваны» в Европе суть слогана президента США Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором обратился к европейским политикам, передает РИА «Новости».

    В сообщении он провел параллель между лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и возможными последствиями для Европы.

    Медведев написал: «Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?».

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Евросоюз рассматривает возможность ответных мер против США, включая пошлины на сумму 93 млрд евро.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин против стран Евросоюза из-за Гренландии может спровоцировать ухудшение отношений между Европой и США.

    Комментарии (6)
    18 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии

    Политолог Рар: Европа в вопросе Гренландии сделает ставку на оппонентов Трампа внутри США

    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран Европы.

    «Трамп сильно обиделся на европейских лидеров, которые «посмели» отправить нескольких солдат в Гренландию для воспрепятствования военному захвату территории со стороны США. Шаг этот был исключительно символическим. Тем не менее глава Белого дома разгневался и решил вести пошлины – как возмездие против строптивых союзников», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Думаю, европейские страны из-за страха раскола в НАТО в ближайшее время отзовут свой персонал с датского острова. Тем более там отсутствует всякая инфраструктура вроде казарм для принятия военных. А спать в палатках холодно. В Европе, однако, надеются, что оппозиционный настрой к американскому лидеру в части истеблишмента и ряде институтов перерастет в запрет нападения на Гренландию», – указал он.

    «Что касается украинского кризиса, то нелояльное поведение европейских партнеров развязывает Трампу руки с тем, чтобы искать примирение на Украине через прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обходя и деморализуя лидеров стран Европы», – детализировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    «США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран, которые подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту, на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

    Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

    Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

    Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном.

    Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

    Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.

    Комментарии (3)
    19 января 2026, 00:57 • Новости дня
    Восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией
    Восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией
    @ Thomas Trutschel/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Восемь стран НАТО после угрозы президента США Дональда Трампа ввести против них пошлины выпустили совместное заявление, в котором выразили поддержку Гренландии, заявление опубликовано шведским правительством.

    Заявление сделали Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Британия. Власти этих государств подчеркнули, что действия США могут привести к опасным последствиям для международных отношений, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что военные учения Arctic Endurance в Гренландии не несут угрозы другим странам. «Как члены НАТО мы привержены укреплению безопасности Арктики... Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дании и народом Гренландии...», – говорится в сообщении. Страны собираются действовать совместно для координации реакции на торговые меры США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о введении 10% пошлин на импорт из восьми стран НАТО. Тарифы грозят Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландам, Финляндии и Британии. Пошлины, как заявили в Вашингтоне, будут действовать до достижения соглашения о покупке Гренландии.

    Комментарии (6)
    18 января 2026, 13:27 • Новости дня
    МВД предупредило о новой схеме мошенников с совместными поездками

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мошенники активизировали схему с поиском попутчиков для поездок на транспорте из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

    В чатах и специализированных сообществах злоумышленники публикуют предложения о поездках, выбирая маршруты, где реальных вариантов немного. После отклика потенциальной жертвы аферисты просят перейти к общению в мессенджере, сообщили в правоохранительных органах.

    Мошенники под предлогом бронирования места отправляют фишинговую ссылку. Переход по ней может привести к краже личных данных или денежных средств. МВД России рекомендует россиянам заранее планировать поездки и пользоваться только услугами официальных перевозчиков.

    Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что мошенники используют технологии искусственного интеллекта для масштабирования фишинговых атак.

    Накануне Роскачество сообщило, что мошенники начали использовать новую схему выманивания денег у россиян, для этого они взламывают аккаунты пользователей в социальных сетях и оформляют их как страницы якобы умерших людей, чтобы организовать денежные сборы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Число жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек
    Российским войскам осталось пройти до Славянска 30 км
    Европарламент приостановил ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    Эстония подтвердила готовность отправить военных в Гренландию
    В Португалии не смогли избрать президента
    Лукашенко окунулся в прорубь
    Названы самые востребованные профессии в 2026 году

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    «Система Станиславского» переходит на государственный уровень

    «Этот праздник должен быть не только для театралов, но и для тех, кто никогда не был в театре». Такими словами глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков обозначил планы празднования 150-летия СТД в 2026 году. Но не только этим был примечателен День артиста, который впервые отметили в России 17 января 2026 года. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему планы США по Гренландии больше всего пугают Прибалтику

    Среди тех, кто больше всего переживает за судьбу Гренландии, внезапно оказались страны Прибалтики. Казалось, какое им дело до далекого арктического острова, который даже не входит в состав ЕС? Эксперты объясняют, почему прибалтийские страны так напуганы возможными последствиями этой аннексии и при чем тут их русофобия. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации