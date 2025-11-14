Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.0 комментариев
В России решили обновить официальный перечень профессий
Депутат Нилов сообщил об актуализации перечня профессий в России с 1 января
С 1 января 2026 года в России появится обновленный перечень профессий рабочих и должностей служащих, включающий современные специальности, в том числе SMM-менеджер и инженер по 3D-печати, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам Нилова, обновление перечня профессий связано с тем, что за последние десятилетия появились новые специальности и устарели прежние, передает ТАСС.
Он отметил, что действующему перечню профессий уже около 30 лет, поэтому его актуализация стала необходимой.
В новом классификаторе появились такие профессии, как коуч, спа-менеджер, копирайтер, SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист и специалист по корпоративной социальной политике. Особое внимание уделено специальностям в сфере ИТ, финансов, контент-производства и экологии.
Ярослав Нилов отметил, что под обновленный список будут разрабатываться новые должностные регламенты и инструкции. Депутат подчеркнул, что эта мера – «систематизация, актуализация, совершенствование действующей системы» – на зарплаты работников глобально не повлияет.
Действующий классификатор был утвержден в 1994 году, последние изменения в него вносились в 2012 году. Новый документ разработан по поручению президента России и утвержден приказом Росстандарта, при этом в списке числятся 5597 профессий рабочих и 4338 должностей служащих.
Классификатор нужен для статистического учета, решения миграционных вопросов, администрирования трудовых отношений, организации зарплаты и начисления пенсий, а также определения дополнительных кадровых потребностей. Он применяется также для идентификации профессий при предоставлении льгот тем, кто работает во вредных и тяжелых условиях.
Ранее профессии токаря и электромонтажника внесли в перечень для альтернативной гражданской службы.
Президент России Владимир Путин поручил ограничить льготные образовательные кредиты только специальностями, связанными с технологическим лидерством страны.
Минтруд предложил разрешить женщинам работать на поверхности строящихся шахт, убрав эту позицию из списка запрещенных профессий.