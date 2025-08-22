Минтруд расширил список профессий для альтернативной службы в России

Минтруд добавил пять профессий в список профессий для альтернативной службы

Tекст: Елизавета Шишкова

Минтруд России предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы на пять позиций, передает РИА «Новости». Новыми профессиями стали токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.

В пресс-службе министерства сообщили: «Минтруд России предложил дополнить список профессий для альтернативно служащих еще пятью позициями, а общее их число теперь составит 271 профессию. Также расширяется и перечень организаций, где могут работать такие служащие в 2025 году».

Изменения коснутся уже призывников осеннего призыва 2025 года. Обновленный список организаций, где можно пройти альтернативную службу, увеличится с 1671 до 1792. Соответствующий проект приказа размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Напомним, призыв в армию по призыву с 1 апреля начался в России по новым правилам. В число нововведений вошло расширение списка профессий для прохождения альтернативной службы.

Электронные повестки стали использовать шире. Начал работать единый реестр призывников.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет исполнять решение о призыве в течение года после его принятия.