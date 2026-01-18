  • Новость часаBild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе
    Эксперт: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Sky News: Трамп не блефует в намерениях получить Гренландию
    Европа пригрозила США торговым ответом на ультиматум Трампа
    В Гренландии прошли массовые протесты против планов Трампа
    Глава ЦБ Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах»
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    59 комментариев
    18 января 2026, 17:16 • Общество

    «Система Станиславского» переходит на государственный уровень

    В России дан старт первому празднованию Дня Артиста

    «Система Станиславского» переходит на государственный уровень
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Андреева

    «Этот праздник должен быть не только для театралов, но и для тех, кто никогда не был в театре». Такими словами глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков обозначил планы празднования 150-летия СТД в 2026 году. Но не только этим был примечателен День артиста, впервые отмеченный в России в 17 января 2026 года.

    «Аплодирую, стоя над Москвой-рекой! С Днем артиста!», – такая надпись появилась накануне на Смоленском метромосту, который всегда отличался умением подчеркнуть главное из новостной повестки. Останкинская башня также отметилась сияющим на своих величественных боках поздравлением.

    В самом деле, прошедший в субботу, 17 января первый в истории России День артиста заслужил внимание. Это тот редкий профессиональный праздник, который отмечает не только само сообщество посвященных, то есть артисты кино и театра, режиссеры, художники, композиторы и вообще все, кто имеет отношение к сиянию софитов, но и вся страна. Ведь в той или иной мере магия театра и кино хотя бы раз в жизни коснулась каждого из нас.

    Год назад с легкой руки председателя Союза театральных деятелей России, артиста и режиссера Владимира Машкова правительство РФ распорядилось установить новый профессиональный праздник – День артиста. Дату выбрали неслучайную. 17 января – это день рождения великого русского театрального режиссера Константина Сергеевича Станиславского. «Именно Станиславский придал исполнительскому искусству всего мира новое качество, – говорит в своем поздравлении коллегам Машков, – мимо которого ни один настоящий артист уже не сможет пройти. Искреннее служение и вера, воля и невероятное трудолюбие – и все это, чтобы доставить зрителю незабываемые впечатления. Поэтому наш праздник объединяет артистов всех жанров».

    Первое празднование Дня артиста решили провести как следует, то есть широко и громко. Оно того стоило. Тем более, что свой отсчет начал 150-й юбилейный год нашей главной артистической организации – Союза театральных деятелей России. Оба события совместили и отметили в Национальном центре «Россия».

    С полудня в просторных фойе центра теснилась многолюдная, оживленная толпа. Мелькали знакомые лица. Вот сам Владимир Машков, вот прекрасная Анна Михалкова в строгом черном кардигане, вот знаменитый «Глухарь» Максим Аверин, теперь отпустивший аккуратную бородку, вот в окружении спутников вице-премьер Татьяна Голикова. Все они в красивом, стильном, при этом строгом и черно-белом. Здесь собрались люди, которым публика доверила, возможно, главное, что было и есть в человеческой природе, – красоту, творчество, талант и вдохновение.

    В смутные времена войн, капризов Вашингтона и крушения либеральных идолов все эти люди напоминают нам о вечном бытии прекрасного искусства. А ведь настоящее искусство всегда о любви и доброте. Артисты принимают поздравления со скромным, сдержанным достоинством. В этот день в наццентре «Россия» они никого не играют, они просто люди, но их благородные манеры убеждают, что наш выбор сделан правильно – наши герои действительно достойны наград.

    Наконец публику зовут в зал. На сцену, элегантно украшенную логотипом Союза театральных деятелей России, выходят те, кто инициировал и теперь открывает этот праздник.

    Выступает первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который зачитывает приветствие от президента Владимира Путина: «Сегодня мы чествуем достойных представителей артистического сообщества страны - тех, кто посвящает себя, свой талант и творческую энергию театральной сцене и кинематографу, эстрадному и цирковому искусству, кто своим вдохновенным трудом вносит созидательный вклад в сбережение нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния, в развитие традиций подвижничества, просветительства, беззаветного служения народу, передающихся из поколения в поколение».

    Кириенко упоминает и о самой важной миссии, которую сегодня несут наши современники-артисты: за время СВО они дали более 25 тыс. концертов в госпиталях и больницах, а также для бойцов на передовой. Эти выступления часто были сопряжены с риском для жизни. Тем не менее в них приняли участие более 2 тыс. российских артистов и деятелей культуры. «Это настоящее служение», – подчеркнул Кириенко.

    Неслучайно День Артиста отмечается в год 150-летия Союза театральных деятелей России. Как заметил в своем выступлении Кириенко, СТД гораздо больше, чем общество взаимной помощи актеров. «Это важнейшая организация, поддерживающая развитие, бережное сохранение и развитие традиций русского театра, традиций русской культуры. Когда я говорю о русском театре и русской культуре, которые являются важнейшим достоянием мировой культуры, я говорю не о национальности. Традицию русского театра и русской культуры поддерживали, поддерживают, развивают актеры, режиссеры, деятели культуры разных национальностей и разного вероисповедания. Их деятельность – один большой вклад в глобальную мировую культуру», – сказал первый замглавы администрации президента.

    Вице-премьер Татьяна Голикова официально объявила о начале года 150-летия Союза театральных деятелей. Государство, решив отметить это событие, пришло на праздник не с пустыми руками. Голикова сообщила, что артистическое сообщество будет поддержано миллиардом рублей, к которому добавляются еще и гранты от Президентского фонда культурных инициатив. «На сегодняшний день все регионы приняли свои решения по поддержке и празднованию 150-летия Союза театральных деятелей. Праздник в 2026 году будет отмечаться от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Севастополя и охватит культурными мероприятиями все наше большое российское сообщество», – добавила вице-премьер. Сразу после официальной части началось торжественное награждение заслуженных артистов и деятелей театра. На сцену по очереди поднимаются герои дня.

    Звание народного артиста РФ получил Максим Аверин, в прошлом тот самый «Глухарь», а теперь большой актер кино и театра, работающий на сценах Театра Сатиры и Ленкома, ведущий собственного курса в Щукинском училище и глава Сочинского филармонического объединения.

    Тоже получившую звание «народной» Анну Михалкову, достойно представляющую фамильную актерскую династию, кажется, представлять не надо. Эта «обычная женщина» (так назывался знаменитый сериал 2018 года, где Михалкова сыграла главную роль), кстати, не только актриса, кинооператор, продюсер и телеведущая, но еще и специалист по международному праву: после окончания ВГИКа в 1997 году она отучилась на юридическом факультете МГИМО.

    Александр Олешко, известный как актер кино и театра Вахтангова, ведущий теле-шоу «Большая разница» и других проектов Первого канала, тоже получает нагрудный знак «Народный артист России». «Награда нашла героя», – с улыбкой говорит он в микрофон. Оказывается, еще в пятилетнем возрасте он, мечтая стать артистом, стоял на табурете и перед чтением стихов неизменно объявлял себя народным артистом Советского Союза. «Нам надо работать и жить так, чтобы, глядя на нас, зрители не были разочарованы, – сказал Олешко, – в том числе и для того, чтобы мы могли работать в своей профессии, поддерживая дух тех ребят, которые сейчас сражаются на СВО, чтобы им не было за нас стыдно».

    Музыкант и организатор Борис Фрумкин получил заслуженный орден «За заслуги в культуре и искусстве». Вот уже 18 лет он руководит оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема, который в прошлом году отметил свое 90-летие, став самым «долгоиграющим» джаз-бандом мира. Орденов удостоились актеры Виктор Вержбицкий, Виктор Раков, Ольга Науменко, главный режиссер театра «Сфера» Александр Коршунов, а также худрук и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский.

    Заслуженными артистами России стали концертмейстер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Артем Дырул, артист симфонического оркестра имени Е.Ф. Светланова Пауль Суссь, директор-распорядитель Центрального Дома Актера им. А.А. Яблочкиной Александр Жигалкин, артист Малого театра Дмитрий Зеничев, артистка балета Анастасия Сташкевич.

    Замечательная Екатерина Агаджанян, которая много лет заведует фортепианным отделом Детской музыкальной школы имени Шаляпина, награждена медалью «За труды в культуре и искусстве». Ее ученики множество раз становились дипломантами и лауреатами престижнейших мировых музыкальных конкурсов. Медали и благодарности от президента России получили и другие деятели культуры.

    После того, как наградные листы, наконец, подошли к концу, председатель СТД Машков рассказал о том, чем театральное сообщество планирует порадовать зрителей в год 150-летия Союза театральных деятелей. Как справедливо заметил Машков, «система Станиславского теперь стала работать и на государственном уровне».

    Это значит, что все инициативы театров, от федеральных до муниципальных, теперь будут объединены в единую программу и поддержаны государством. Артисты и театр в целом уже не будут чувствовать себя одиночками во враждебном мире рыночной экономики. По всей России в течение всего года пройдут форумы для разработки Концепции развития театрального искусства до 2035 года.

    По стране прокатится грандиозный марафон-фестиваль «Россия – Театр – Общество». От Владивостока, через Севастополь к Москве поедет «Театральный поезд», который повезет с собой лучшие спектакли и театральные программы. Кроме того, запланировано создание «Золотого фонда театральных постановок России», который превратится в национальную видеотеку шедевров театрального искусства.

    «Наша цель сделать так, чтобы юбилей вышел за рамки профессионального сообщества, – подытожил Машков, – Этот праздник должен быть не только для театралов, но и для тех, кто никогда не был в театре. Мы хотим привезти к ним лучшие спектакли, лучших артистов».

    В самом деле, сейчас мы так много говорим о технологиях искусственного интеллекта, а ученые пророчат скорое отмирание множества профессий, что остается только радоваться – роботы никогда не смогут играть на сцене, каким бы ИИ они не обладали. Потому что театр – это всегда о человеке, живом, думающем, чувствующем и рвущемся к совершенству.

    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»
    Постпред США при ООН напомнил об опыте покупки островов у Дании
    Мерц выразил недовольство больничными граждан Германии
    ЕС увеличил импорт российских удобрений до рекордного уровня
    Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft
    Школьникам всех классов решили с 1 сентября выставлять оценки за поведение

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом

    В скором будущем у России появятся две новые спутниковые группировки. Одна из них – на базе спутников «Зоркий» – позволит создавать цифровые карты в режиме реального времени. А группировка «Рассвет» станет российским аналогом Starlink. Эти системы не только предоставят армии новые возможности связи и навигации, но и дадут импульс развитию беспилотного транспорта, а также обеспечат доступ к широкополосному интернету в любой точке страны. Подробности

    Франция примерила на себя действие «Орешника»

    Французские власти настолько впечатлены действием российского ракетного комплекса «Орешник», что хотели бы создать нечто аналогичное. В Париже, с одной стороны, явно напуганы этим оружием, с другой – сами хотят, чтобы «нас боялись». Однако внезапно выяснилось, что помехой к созданию собственного «Орешника» являются особенности французского образования, а французская оппозиция и вовсе выступает за выход страны из НАТО. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

