«Система Станиславского» переходит на государственный уровень

В России дан старт первому празднованию Дня Артиста

Tекст: Ольга Андреева

«Аплодирую, стоя над Москвой-рекой! С Днем артиста!», – такая надпись появилась накануне на Смоленском метромосту, который всегда отличался умением подчеркнуть главное из новостной повестки. Останкинская башня также отметилась сияющим на своих величественных боках поздравлением.

В самом деле, прошедший в субботу, 17 января первый в истории России День артиста заслужил внимание. Это тот редкий профессиональный праздник, который отмечает не только само сообщество посвященных, то есть артисты кино и театра, режиссеры, художники, композиторы и вообще все, кто имеет отношение к сиянию софитов, но и вся страна. Ведь в той или иной мере магия театра и кино хотя бы раз в жизни коснулась каждого из нас.

Год назад с легкой руки председателя Союза театральных деятелей России, артиста и режиссера Владимира Машкова правительство РФ распорядилось установить новый профессиональный праздник – День артиста. Дату выбрали неслучайную. 17 января – это день рождения великого русского театрального режиссера Константина Сергеевича Станиславского. «Именно Станиславский придал исполнительскому искусству всего мира новое качество, – говорит в своем поздравлении коллегам Машков, – мимо которого ни один настоящий артист уже не сможет пройти. Искреннее служение и вера, воля и невероятное трудолюбие – и все это, чтобы доставить зрителю незабываемые впечатления. Поэтому наш праздник объединяет артистов всех жанров».

Первое празднование Дня артиста решили провести как следует, то есть широко и громко. Оно того стоило. Тем более, что свой отсчет начал 150-й юбилейный год нашей главной артистической организации – Союза театральных деятелей России. Оба события совместили и отметили в Национальном центре «Россия».

С полудня в просторных фойе центра теснилась многолюдная, оживленная толпа. Мелькали знакомые лица. Вот сам Владимир Машков, вот прекрасная Анна Михалкова в строгом черном кардигане, вот знаменитый «Глухарь» Максим Аверин, теперь отпустивший аккуратную бородку, вот в окружении спутников вице-премьер Татьяна Голикова. Все они в красивом, стильном, при этом строгом и черно-белом. Здесь собрались люди, которым публика доверила, возможно, главное, что было и есть в человеческой природе, – красоту, творчество, талант и вдохновение.

В смутные времена войн, капризов Вашингтона и крушения либеральных идолов все эти люди напоминают нам о вечном бытии прекрасного искусства. А ведь настоящее искусство всегда о любви и доброте. Артисты принимают поздравления со скромным, сдержанным достоинством. В этот день в наццентре «Россия» они никого не играют, они просто люди, но их благородные манеры убеждают, что наш выбор сделан правильно – наши герои действительно достойны наград.

Наконец публику зовут в зал. На сцену, элегантно украшенную логотипом Союза театральных деятелей России, выходят те, кто инициировал и теперь открывает этот праздник.

Выступает первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который зачитывает приветствие от президента Владимира Путина: «Сегодня мы чествуем достойных представителей артистического сообщества страны - тех, кто посвящает себя, свой талант и творческую энергию театральной сцене и кинематографу, эстрадному и цирковому искусству, кто своим вдохновенным трудом вносит созидательный вклад в сбережение нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния, в развитие традиций подвижничества, просветительства, беззаветного служения народу, передающихся из поколения в поколение».

Кириенко упоминает и о самой важной миссии, которую сегодня несут наши современники-артисты: за время СВО они дали более 25 тыс. концертов в госпиталях и больницах, а также для бойцов на передовой. Эти выступления часто были сопряжены с риском для жизни. Тем не менее в них приняли участие более 2 тыс. российских артистов и деятелей культуры. «Это настоящее служение», – подчеркнул Кириенко.

Неслучайно День Артиста отмечается в год 150-летия Союза театральных деятелей России. Как заметил в своем выступлении Кириенко, СТД гораздо больше, чем общество взаимной помощи актеров. «Это важнейшая организация, поддерживающая развитие, бережное сохранение и развитие традиций русского театра, традиций русской культуры. Когда я говорю о русском театре и русской культуре, которые являются важнейшим достоянием мировой культуры, я говорю не о национальности. Традицию русского театра и русской культуры поддерживали, поддерживают, развивают актеры, режиссеры, деятели культуры разных национальностей и разного вероисповедания. Их деятельность – один большой вклад в глобальную мировую культуру», – сказал первый замглавы администрации президента.

Вице-премьер Татьяна Голикова официально объявила о начале года 150-летия Союза театральных деятелей. Государство, решив отметить это событие, пришло на праздник не с пустыми руками. Голикова сообщила, что артистическое сообщество будет поддержано миллиардом рублей, к которому добавляются еще и гранты от Президентского фонда культурных инициатив. «На сегодняшний день все регионы приняли свои решения по поддержке и празднованию 150-летия Союза театральных деятелей. Праздник в 2026 году будет отмечаться от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Севастополя и охватит культурными мероприятиями все наше большое российское сообщество», – добавила вице-премьер. Сразу после официальной части началось торжественное награждение заслуженных артистов и деятелей театра. На сцену по очереди поднимаются герои дня.

Звание народного артиста РФ получил Максим Аверин, в прошлом тот самый «Глухарь», а теперь большой актер кино и театра, работающий на сценах Театра Сатиры и Ленкома, ведущий собственного курса в Щукинском училище и глава Сочинского филармонического объединения.

Тоже получившую звание «народной» Анну Михалкову, достойно представляющую фамильную актерскую династию, кажется, представлять не надо. Эта «обычная женщина» (так назывался знаменитый сериал 2018 года, где Михалкова сыграла главную роль), кстати, не только актриса, кинооператор, продюсер и телеведущая, но еще и специалист по международному праву: после окончания ВГИКа в 1997 году она отучилась на юридическом факультете МГИМО.

Александр Олешко, известный как актер кино и театра Вахтангова, ведущий теле-шоу «Большая разница» и других проектов Первого канала, тоже получает нагрудный знак «Народный артист России». «Награда нашла героя», – с улыбкой говорит он в микрофон. Оказывается, еще в пятилетнем возрасте он, мечтая стать артистом, стоял на табурете и перед чтением стихов неизменно объявлял себя народным артистом Советского Союза. «Нам надо работать и жить так, чтобы, глядя на нас, зрители не были разочарованы, – сказал Олешко, – в том числе и для того, чтобы мы могли работать в своей профессии, поддерживая дух тех ребят, которые сейчас сражаются на СВО, чтобы им не было за нас стыдно».

Музыкант и организатор Борис Фрумкин получил заслуженный орден «За заслуги в культуре и искусстве». Вот уже 18 лет он руководит оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема, который в прошлом году отметил свое 90-летие, став самым «долгоиграющим» джаз-бандом мира. Орденов удостоились актеры Виктор Вержбицкий, Виктор Раков, Ольга Науменко, главный режиссер театра «Сфера» Александр Коршунов, а также худрук и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский.

Заслуженными артистами России стали концертмейстер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Артем Дырул, артист симфонического оркестра имени Е.Ф. Светланова Пауль Суссь, директор-распорядитель Центрального Дома Актера им. А.А. Яблочкиной Александр Жигалкин, артист Малого театра Дмитрий Зеничев, артистка балета Анастасия Сташкевич.

Замечательная Екатерина Агаджанян, которая много лет заведует фортепианным отделом Детской музыкальной школы имени Шаляпина, награждена медалью «За труды в культуре и искусстве». Ее ученики множество раз становились дипломантами и лауреатами престижнейших мировых музыкальных конкурсов. Медали и благодарности от президента России получили и другие деятели культуры.

После того, как наградные листы, наконец, подошли к концу, председатель СТД Машков рассказал о том, чем театральное сообщество планирует порадовать зрителей в год 150-летия Союза театральных деятелей. Как справедливо заметил Машков, «система Станиславского теперь стала работать и на государственном уровне».

Это значит, что все инициативы театров, от федеральных до муниципальных, теперь будут объединены в единую программу и поддержаны государством. Артисты и театр в целом уже не будут чувствовать себя одиночками во враждебном мире рыночной экономики. По всей России в течение всего года пройдут форумы для разработки Концепции развития театрального искусства до 2035 года.

По стране прокатится грандиозный марафон-фестиваль «Россия – Театр – Общество». От Владивостока, через Севастополь к Москве поедет «Театральный поезд», который повезет с собой лучшие спектакли и театральные программы. Кроме того, запланировано создание «Золотого фонда театральных постановок России», который превратится в национальную видеотеку шедевров театрального искусства.

«Наша цель сделать так, чтобы юбилей вышел за рамки профессионального сообщества, – подытожил Машков, – Этот праздник должен быть не только для театралов, но и для тех, кто никогда не был в театре. Мы хотим привезти к ним лучшие спектакли, лучших артистов».

В самом деле, сейчас мы так много говорим о технологиях искусственного интеллекта, а ученые пророчат скорое отмирание множества профессий, что остается только радоваться – роботы никогда не смогут играть на сцене, каким бы ИИ они не обладали. Потому что театр – это всегда о человеке, живом, думающем, чувствующем и рвущемся к совершенству.