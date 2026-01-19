Девушка подожгла петарды под машиной на парковке в Москве

Tекст: Ольга Иванова

В Москве задержали 24-летнюю девушку, которая подожгла коробку с петардами под автомобилем на охраняемой парковке на Дубининской улице, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ в Max. В ведомстве уточнили, что злоумышленница проникла на территорию, положила под машину упаковку петард, подожгла ее и попыталась скрыться.

Один из сотрудников компании заметил возгорание вовремя, сумел вытащить горящую коробку из-под машины и потушить огонь. Как выяснили полицейские, девушке дали указание совершить эти действия через мессенджер неизвестные лица, представившиеся сотрудниками силовых структур.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемая задержана и дает показания. Обстоятельства инцидента и личности подстрекателей устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажир поджег пиротехнику на перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная» московского метро. Полиция задержала мужчину после инцидента.