Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.3 комментария
Финский политик Мема поблагодарил Путина за готовность к диалогу с Европой
Президент финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема* выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его открытость к диалогу с Европой, несмотря на антироссийскую риторику западных государств.
Мема* в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) отметил, что Россия ценит мир и стремится к хорошим отношениям с Европой, несмотря на то, что, по его словам, Европа в последние годы придерживалась антироссийского курса и разжигала опосредованную войну на Украине, передает РИА «Новости».
«Мы должны быть благодарны за высказывания президента Путина о восстановлении диалога с нами, но для изменения курса ещё предстоит много работы на уровне ЕС», – подчеркнул он.
Политик добавил, что нынешние намерения Европы пока нельзя считать поводом для оптимизма, и напряжённость между сторонами остается крайне высокой. В этой ситуации Мема призвал европейские страны пересмотреть свою политику и «в корне изменить её опасную траекторию».
Накануне член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил недоумение из-за слов главы МИД Финляндии Элины Валтонен о необходимости новых антироссийских санкций, отметив ущерб для финской экономики.
Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба.
Финляндия занимает шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента