В Хабаровском крае юноша расстрелял автобус ради эксперимента
Молодой человек в Советской Гавани, захотев посмотреть реакцию людей, обстрелял из пневматического пистолета автобус с рабочими в Хабаровском крае и попал под суд за хулиганство, сообщает прокуратура региона.
Молодой человек в Советской Гавани обстрелял автобус с рабочими, чтобы посмотреть на реакцию людей, передает РИА «Новости».
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, инцидент произошел в октябре 2025 года на улице Пионерской: 19-летний местный житель несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в проезжавший мимо автобус.
В результате выстрелы попали в транспортное средство, на котором рабочие возвращались домой после смены. К счастью, никто из людей не пострадал.
В прокуратуре уточнили: «Советско-Гаванский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)... На вопрос о причинах такого поведения злоумышленник сообщил, что хотел посмотреть на реакцию людей на улице». Возбужденное уголовное дело направлено в Советско-Гаванский городской суд.
Также отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске полиция возбудила уголовное дело после стрельбы по автобусу.
В Петербурге сотрудники полиции задержали пятерых мужчин за стрельбу по прохожим.