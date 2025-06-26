В Красноярске возбудили дело после выстрелов по автобусу

Полиция Красноярска возбудила уголовное дело из-за обстрела неизвестным автобуса

Tекст: Вера Басилая

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после информации о стрельбе по автобусу в Красноярске, передает РИА «Новости».

Следователи МУ МВД России »Красноярское« сообщили, что расследование начато по ч. 1 ст. 213 УК РФ. Повреждения были зафиксированы на окнах автобуса, находившегося на улице Борисевича.

Полиция Красноярского края сообщила, что в ходе мониторинга интернета обнаружила публикацию о двух выстрелах по автобусу. Официальных сообщений или обращений от граждан по данному факту в органы внутренних дел не поступало. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого.

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