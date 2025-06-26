Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.0 комментариев
В Красноярске возбудили дело после выстрелов по автобусу
Полиция Красноярска возбудила уголовное дело из-за обстрела неизвестным автобуса
После двух выстрелов по окнам автобуса неизвестным мужчиной на улице Борисевича в Красноярске возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщило МВД по Красноярскому краю.
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после информации о стрельбе по автобусу в Красноярске, передает РИА «Новости».
Следователи МУ МВД России »Красноярское« сообщили, что расследование начато по ч. 1 ст. 213 УК РФ. Повреждения были зафиксированы на окнах автобуса, находившегося на улице Борисевича.
Полиция Красноярского края сообщила, что в ходе мониторинга интернета обнаружила публикацию о двух выстрелах по автобусу. Официальных сообщений или обращений от граждан по данному факту в органы внутренних дел не поступало. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого.
Ранее в Москве таксист выстрелил по автобусу, водитель которого ему посигналил.
В Амурской области жителя города Свободный арестовали за стрельбу по маршрутному автобусу, в результате был ранен подросток.
В Подмосковье пассажир иномарки обстрелял из травматического пистолета проезжающий автобус с хоккейной командой.