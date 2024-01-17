Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.9 комментариев
В Подмосковье неизвестный обстрелял автобус с хоккеистами
Пассажир иномарки на шоссе Энтузиастов в Подмосковье обстрелял из травматического пистолета проезжающий автобус, в котором находилась хоккейная команда, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону автобуса, двигавшегося в попутном направлении, а затем успел скрыться, передает ТАСС.
Отмечается, что пострадавших нет, но была повреждена левая часть стекла автобуса.
В полиции сообщили, что предварительно в автобусе находилась одна из команд Молодежной хоккейной лиги. Правоохранители начали поиски стрелявшего.