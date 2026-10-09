Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Звинчук вылетел из Черногории

Tекст: Антон Антонов

«Они вылетели из Подгорицы», – сказал дипломатический источник РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» вместе с женой и тремя соратниками. Черногория решила выдворить Звинчука из страны.

МИД России сообщил, что задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены.