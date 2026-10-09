Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Звинчук вылетел из Черногории
Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук вылетел из Подгорицы после задержания и решения о выдворении из Черногории, сообщил дипломатический источник.
«Они вылетели из Подгорицы», – сказал дипломатический источник РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» вместе с женой и тремя соратниками. Черногория решила выдворить Звинчука из страны.
МИД России сообщил, что задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены.