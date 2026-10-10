Tекст: Антон Антонов

«Сегодня представители США, стран Европы, Европейской комиссии, Украины и НАТО встретились в Майами и провели конструктивные дискуссии о потенциальных путях деэскалации и завершения войны с Россией до наступления зимы, а также продвижения усилий по достижению прочного и долговечного мира», – заявил Уиткофф в X.

Он заявил, что участники переговоров затронули меры по подготовке к зимнему периоду, включая энергетическую устойчивость и экспорт зерна. Также на повестке стояли вопросы гарантий безопасности, долгосрочные соглашения для предотвращения будущих конфликтов, послевоенное восстановление Украины и перспективы ее вступления в Евросоюз.

По итогам встречи были определены направления для дальнейшей работы в преддверии будущих контактов Вашингтона с Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

Сообщалось, что представители США встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией.

