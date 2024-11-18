Таксист в Москве выстрелил по сигналившему ему автобусу

Таксист в Москве задержан за выстрел по автобусу из пневматического оружия

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел на севере Москвы в районе проезда Дежнева. Мужчина за рулем такси произвел выстрел в сторону автобуса, предположительно из пневматического оружия, после того как водитель общественного транспорта посигналил ему, передает РИА «Новости».

В результате происшествия никто не пострадал, однако было повреждено левое стекло кабины автобуса. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Южное Медведково оперативно установили местонахождение стрелявшего и задержали его в Ясном проезде. Им оказался 36-летний житель столицы.

Задержанного доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Он пояснил, что действовал агрессивно из-за того, что водитель автобуса ему якобы посигналил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в отношении водителя такси, который стрелял в пассажира из травматического оружия во время ссоры на дороге в Москве.

До этого таксисты с молотком, ножом и пистолетом устроили драку на Васильевском острове.