Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.3 комментария
В Москве возбудили дело на стрелявшего в пассажира таксиста
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в отношении водителя такси, который стрелял в пассажира из травматического оружия во время ссоры на дороге в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Как сообщили в ведомстве, в отношении 68-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», передает ТАСС.
В пресс-службе СК по Москве добавили, что в ходе обыска по месту проживания таксиста изъяты автомат Калашникова, магазины и патроны к нему. «Следствие намерено ходатайствовать перед Головинским районным судом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в пресс-службе.
Напомним, в четверг в прокуратуре города сообщили, что водитель столичного такси произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в своего пассажира во время конфликта, пострадавший попал в больницу.