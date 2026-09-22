Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.2 комментария
В Дзержинске завели дело из-за пяти мертвых далматинцев в квартире
Правоохранительные органы начали расследование жестокого обращения с животными из-за найденных в квартире жительницы Дзержинска трупов собак и 13 выживших питомцев, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Сотрудники МВД обнаружили в одной из квартир Дзержинска пятерых мертвых далматинов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. В помещении на улице Чапаева находились еще 13 живых собак.
Дело завели по статье «Жестокое обращение с животными».
Владелицу животных доставили в отдел полиции для дачи объяснений. Тела погибших собак изъяли и направили на специальное исследование в ветеринарную лабораторию.
В январе псковскую чиновницу уволили за выброшенных на мороз собак.
В конце прошлого года полиция завела уголовное дело из-за массовой гибели животных в ростовском приюте.
Прошлой осенью жительница Красноярска выбросила семерых щенков из окна шестого этажа.