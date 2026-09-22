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Биотехнолог посоветовала чистить стиральную машину минимум раз в месяц
Биотехнолог Золотарева посоветовала чистить стиральную машину один раз в месяц
Кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева посоветовала очищать стиральную машину минимум раз в месяц для предотвращения появления плесени и неприятного запаха.
«Стиральную машину рекомендуется очищать не реже одного раза в месяц. Если стирка проводится ежедневно либо в семье есть маленькие дети, домашние животные или люди с хроническими заболеваниями, профилактику лучше делать каждые две-три недели», – рассказала эксперт, передает «Газета.Ru».
Для этого необходимо запускать программу очистки барабана или цикл с максимальной температурой без белья, применяя специальные средства.
По словам биотехнолога, после каждой стирки внутри техники остаются волосы, ворсинки, частицы кожи и следы моющих средств. Сохраняющаяся влага способствует появлению биопленки – плотного слоя микроорганизмов, которые разлагают остатки и вызывают затхлый запах.
Остатки порошка и кондиционера служат питательной средой для плесени и бактерий, а низкие температуры стирки на них почти не влияют. Чтобы техника служила дольше и оставалась чистой, дверцу и отсек для порошка после использования следует оставлять приоткрытыми до полного высыхания.
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