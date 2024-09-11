Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.0 комментариев
Химик Панов предупредил о рассадниках болезней в квартирах
Даже в кажущихся чистыми квартирах могут находиться рассадники различных заболеваний, необходимо регулярно дезинфицировать разделочные доски, стирать постельное белье и дезинфицировать различные пульты ДУ и гаджеты, заявил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.
На кухонной раковине, губках и тряпках могут обитать кишечная палочка, сальмонелла и другие патогены, они могут вызвать пищевые отравления, сказал Панов «Ленте.ру».
Поверхности разделочных досок и столешниц нужно постоянно дезинфицировать должным образом после контакта с сырыми продуктами.
В ванных комнатах из-за влажности растут плесень и стафилококки, их вдыхание может вызвать респираторные проблемы, аллергию, потому такие помещения нужно проветривать.
Подушки, матрасы могут содержать пылевых клещей, питающихся мертвыми клетками кожи, они также вызывают аллергию и ухудшают состояние астматиков. Для борьбы с ними нужна регулярная стирка в горячей воде и смена белья.
Телефоны, пульты ДУ, клавиатуры могут быть рассадником золотистого стафилококка и норовирусов, регулярная дезинфекция их поверхностей снизит риск передачи инфекций, заключил Панов.