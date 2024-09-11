Химик Панов предупредил о рассадниках болезней в квартирах

Tекст: Алексей Дегтярев

На кухонной раковине, губках и тряпках могут обитать кишечная палочка, сальмонелла и другие патогены, они могут вызвать пищевые отравления, сказал Панов «Ленте.ру».

Поверхности разделочных досок и столешниц нужно постоянно дезинфицировать должным образом после контакта с сырыми продуктами.

В ванных комнатах из-за влажности растут плесень и стафилококки, их вдыхание может вызвать респираторные проблемы, аллергию, потому такие помещения нужно проветривать.

Подушки, матрасы могут содержать пылевых клещей, питающихся мертвыми клетками кожи, они также вызывают аллергию и ухудшают состояние астматиков. Для борьбы с ними нужна регулярная стирка в горячей воде и смена белья.

Телефоны, пульты ДУ, клавиатуры могут быть рассадником золотистого стафилококка и норовирусов, регулярная дезинфекция их поверхностей снизит риск передачи инфекций, заключил Панов.