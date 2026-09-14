Банк России предложил ограничить срок рассрочки на новостройки тремя годами

Tекст: Дарья Григоренко

Банк России разработал проект развития финансового рынка на 2027-2029 годы, предусматривающий новые ограничения для строительной отрасли, передает РИА «Новости». Инициатива направлена на снижение скрытой долговой нагрузки граждан и повышение защиты их прав.

«Для минимизации рисков, возникающих при предоставлении застройщиками рассрочек в сфере долевого участия в строительстве, предлагается установить требование об оформлении жилья в собственность участника долевого строительства после ввода дома в эксплуатацию с сохранением права залога у застройщика, вести расчеты через специальный счет в банке, выдавшем проектное финансирование, ограничить максимальный срок рассрочки тремя годами после ввода дома в эксплуатацию», – отмечается в материалах регулятора.

ЦБ также намерен ввести предельную ответственность покупателей при систематических просрочках платежей. Штрафные санкции планируют ограничить на уровне 20% годовых от суммы задолженности. Кроме того, информацию о выданных рассрочках обяжут передавать в бюро кредитных историй.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России предупредил граждан о рисках потери жилья при покупке в рассрочку.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина выступила против изъятия квартир за долги по таким договорам.

Весной в стране вступили в силу новые нормы для снижения долговой нагрузки населения.