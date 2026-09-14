14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.27 комментариев
Банк России предложил ограничить срок рассрочки на новостройки
Банк России предложил ограничить срок рассрочки на новостройки тремя годами
Банк России планирует ужесточить правила покупки недвижимости у застройщиков, установив максимальный период выплат в три года после сдачи объекта в эксплуатацию.
Банк России разработал проект развития финансового рынка на 2027-2029 годы, предусматривающий новые ограничения для строительной отрасли, передает РИА «Новости». Инициатива направлена на снижение скрытой долговой нагрузки граждан и повышение защиты их прав.
«Для минимизации рисков, возникающих при предоставлении застройщиками рассрочек в сфере долевого участия в строительстве, предлагается установить требование об оформлении жилья в собственность участника долевого строительства после ввода дома в эксплуатацию с сохранением права залога у застройщика, вести расчеты через специальный счет в банке, выдавшем проектное финансирование, ограничить максимальный срок рассрочки тремя годами после ввода дома в эксплуатацию», – отмечается в материалах регулятора.
ЦБ также намерен ввести предельную ответственность покупателей при систематических просрочках платежей. Штрафные санкции планируют ограничить на уровне 20% годовых от суммы задолженности. Кроме того, информацию о выданных рассрочках обяжут передавать в бюро кредитных историй.
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