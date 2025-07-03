ЦБ предупредил о рисках потери жилья при рассрочке

Tекст: Алексей Дегтярев

Рассрочки на жилье все больше напоминают ипотечные продукты, однако лишены важных защитных механизмов для заемщиков, которые предусмотрены в ипотеке, сказала Данилова, передает ТАСС.

По ее словам, в случае неуплаты застройщик может выселить покупателя, даже если большая часть стоимости уже внесена.

Данилова пояснила, что такие схемы несут риски как для граждан, так и для строительных компаний, поскольку застройщики вынуждены заниматься несвойственной им кредитной деятельностью. Она подчеркнула, что рассрочка может быть полезна, если человек, например, временно продает одну квартиру и покупает другую, но в нынешнем виде такие сделки зачастую маскируются под ипотеку и лишены каникул по платежам.

Банк России обратил внимание банков на проблему растущих рисков, опубликовав соответствующее информационное письмо. Замглавы Минстроя Никита Стасишин также высказал мнение, что масштабное распространение рассрочек вредит рынку недвижимости России. По его словам, инициаторами рассрочек чаще выступают банки, а не застройщики, что влияет на объем денежных средств на эскроу-счетах.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что разрешение на изъятие жилья при долгах по рассрочке может привести к росту долговой нагрузки российских граждан.