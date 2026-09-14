Бернем не поддержал референдумы об отделении Шотландии, Уэльса и Ольстера

Tекст: Валерия Городецкая

В канцелярии подчеркнули, что Бернем намерен сосредоточиться на решении экономических проблем, связанных с ростом стоимости жизни, передает РИА «Новости». Он не планирует участвовать в конституционных дебатах.

«Премьер-министр привержен осуществлению реформ во всех четырех странах Соединенного Королевства и твердо верит в их союз. Соединенное Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг наших общих ценностей и решения проблем, а не разделяются», – говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит.

Телеканал Sky News отмечает, что требования регионов различаются. Северная Ирландия хочет объединиться с Ирландией, а Шотландия рассчитывает добиться разрешения на референдум к 2031 году. При этом Уэльс пока добивается лишь дополнительных полномочий.

Напомним, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум о будущем в составе Евросоюза. Лидеры этих автономий собираются потребовать от Лондона права на проведение референдумов о независимости.

Ранее большинство депутатов парламента Шотландии одобрило призыв к проведению голосования об отделении от Британии.