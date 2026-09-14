14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.27 комментариев
Бернем не поддержал референдумы об отделении Шотландии, Уэльса и Ольстера
Премьер-министр Британии Энди Бернем отказался поддерживать инициативу о проведении референдумов по выходу кельтских наций из состава государства, сообщили в его канцелярии.
В канцелярии подчеркнули, что Бернем намерен сосредоточиться на решении экономических проблем, связанных с ростом стоимости жизни, передает РИА «Новости». Он не планирует участвовать в конституционных дебатах.
«Премьер-министр привержен осуществлению реформ во всех четырех странах Соединенного Королевства и твердо верит в их союз. Соединенное Королевство достигает наилучших результатов, когда люди объединяются вокруг наших общих ценностей и решения проблем, а не разделяются», – говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит.
Телеканал Sky News отмечает, что требования регионов различаются. Северная Ирландия хочет объединиться с Ирландией, а Шотландия рассчитывает добиться разрешения на референдум к 2031 году. При этом Уэльс пока добивается лишь дополнительных полномочий.
Напомним, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум о будущем в составе Евросоюза. Лидеры этих автономий собираются потребовать от Лондона права на проведение референдумов о независимости.
Ранее большинство депутатов парламента Шотландии одобрило призыв к проведению голосования об отделении от Британии.