14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.31 комментарий
Вулкан Этна выбросил столб пепла над Сицилией
INGV: Вулкан Этна выбросил столб пепла над Сицилией
На итальянском острове Сицилия вновь активизировался вулкан Этна, выбросив огромное облако пепла, из-за чего местным властям пришлось временно приостановить все коммерческие полеты, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).
Институт выпустил авиационное уведомление с красным уровнем тревоги, передает РИА «Новости». «Расчетная высота вулканического облака составляет около четырех тысяч метров», – указывается в документе.
Специалисты уточнили, что за природным явлением непрерывно следят с помощью камер видимого и теплового наблюдения. Опасное пепловое облако стремительно смещается в южном направлении, прямо в сторону Катании.
Из-за разгула стихии операции в местной воздушной гавани полностью приостановлены до 22.00. В августе гора уже неоднократно демонстрировала повышенную активность, тогда перебои в работе сицилийского авиаузла продолжались почти две недели.
Ранее президент Итальянской ассоциации вулканологии Марко Виккаро объяснил масштабные выбросы пепла подъемом перенасыщенной газом магмы.
Из-за извержения вулкана Этна компания-оператор SAC приостановила работу сицилийского аэропорта Катания.
Ранее активность в кратере Вораджине переросла в мощный фонтан лавы.