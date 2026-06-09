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Госдума приняла закон о тревожной кнопке на «Госуслугах»
Нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях документ о новых мерах борьбы с кибермошенниками.
Документ вводит специальную тревожную кнопку на портале «Госуслуги», передает РИА «Новости». Сигнал от пострадавшего гражданина мгновенно поступит в государственную систему, откуда информацию оперативно передадут банкам, сотовым операторам и полиции.
«Важно сделать дубль такой кнопки также в приложении «Макс» и в банковских приложениях», – заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский. Кроме того, закон строго регламентирует работу телекоммуникационных компаний. Они обязаны выявлять подозрительные номера и блокировать их обслуживание.
Если абонент лишился денег из-за того, что провайдер вовремя не прервал мошеннический звонок, компания должна возместить ущерб. Для получения выплаты пострадавшему потребуется постановление о возбуждении уголовного дела. При добросовестном выполнении оператором всех требований закона компенсация не предусмотрена.
Дополнительно государственным ведомствам, Центробанку и банкам разрешили проводить бесплатные обзвоны граждан без их согласия. Эта мера поможет предотвращать преступления и оперативно предупреждать людей о сомнительных операциях. Для остальных массовых вызовов по-прежнему потребуется разрешение абонента.
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