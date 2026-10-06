  • Новость часаЧисло погибших при атаке БПЛА в Подмосковье увеличилось до двух человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин разрешил UniCredit разделить российский бизнес
    Курьеров в Москве обязали сдавать экзамен на знание ПДД
    Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на «Госуслугах»
    При атаке беспилотников в Подмосковье повреждены жилые дома
    Страны G7 выдали Украине кредиты под активы России на 50 млрд долларов
    Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов
    Хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене
    Во Франции задержали более 6 тыс. протестующих школьников
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    26 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    6 комментариев
    6 октября 2026, 08:46 • Экономика

    Украина лишается последних долларовых доходов

    Украина лишается последних долларовых доходов
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Самофалова

    Миллиарды долларов убытков и потеря до 40% посевных площадей. Такой результат зернового кризиса ждут на самой Украине. Однако просьбы о помощи европейскими политиками игнорируются. Брюссель отказывает и в деньгах, и в использовании европейского маршрута для вывоза зерна с Украины.

    По оценке министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, если местные порты останутся закрытыми, с июня 2026 года по июнь 2027 года Украина потеряет не менее 8 млрд долларов— это около 20% прошлогодней экспортной выручки страны.

    По его словам, ситуация с вывозом зерна критична. Украина планировала экспортировать в этом году 64 млн тонн. сельхозпродукции. Раньше она делала это через собственные порты. Теперь же у аграриев остался один путь - сухопутный через Европу. Однако вывезти удастся в лучшем случае половину этого объема, если порты не заработают, заявил Высоцкий. При этом эксперты полагают, что объемы экспорта могут оказаться еще ниже.

    По данным Politico, собранное зерно и масличные культуры скапливаются на складах из-за отсутствия покупателей. В результате у фермеров не остается средств для проведения посевной кампании озимых культур под урожай будущего года. «Если такая ситуация сохранится до весны, посевные площади могут сократиться на 35–40%», – заявил Высоцкий.

    При этом, Европа помогать Украине в этом вопросе не настроена.

    Польша и Румыния заявили, что не планируют увеличивать транзит украинской сельхозпродукции через свои территории, несмотря на проблемы Киева.

    «Интересы наших собственных фермеров остаются приоритетом», — заявил министр сельского хозяйства Румынии Барна Танчош Politico. По его словам, украинское зерно в сочетании с низким уровнем воды в Дунае уже создает дополнительную нагрузку на румынские порты.

    «Все понимают, что мы не можем удвоить количество поездов, мы не можем удвоить дороги, железные дороги и портовые мощности»,

    — отметил Барна Танчош. В Польше такая же позиция, и никаких изменений в отношении украинского зерна там не планируются.

    Украина активно также просит у ЕС финансовой поддержки. Однако Брюссель этому явно не рад.

    Киев просил безвозмездный транша в 220 млн евро для поддержки ликвидности украинских аграриев и компенсацию процентов по кредитам к началу посевной. Однако Еврокомиссия официально отклонила запрос Киева на выделение этих денег. Их придется брать под проценты у Всемирного банка. 

    Высоцкий также запрашивал 1,1 млрд евро для покрытия резко возросших расходов на транзит зерна по альтернативным сухопутным маршрутам («линиям солидарности»). На это Брюссель ответа еще не дал, но шансы не велики.

    При этом, Литва предложила ЕС провернуть интересную схему - как можно нажиться и подзаработать на украинском зерне. ЕС может централизованно закупить и складировать украинское зерно в расчете на рост цен, заявил председатель литовской ассоциации зерновой промышленности Аушрис Мацияускас. Это интервенционные закупки.

    По его словам, такая схема уже была успешно опробована около 20 лет назад. Тогда цены на зерно упали ниже установленного предела, и Европа скупила миллионы тонн зерна, разместила на складах, а когда цены выросли - успешно продала. Вот и сейчас украинского зерно можно купить по 100-150 евро за тонну, а после окончания военного конфликта продать в Северную Африку по 250 евро за тонну, полагает Мацияускас. Для реализации плана потребуется 1,5 млрд евро, но в масштабе ЕС это не слишком большие деньги, считает он.

    Впрочем, денег украинским аграриям и государству это сильно не прибавит из-за низких цен.

    «Зерна на Украине слишком много, а внутри страны нет крупных потребителей. У них не получится кормить зерном животных, чтобы потом экспортировать мясо как продукцию с добавленной стоимостью, не получится переработать зерно в аминокислоты или вывести его крупами. Перерабатывающих мощностей нет, они из даже не строили, ведь была самая короткая производственная цепочка: собрали зерно, элеватор, порт, сухогруз и прибыль в офшоре», - говорит экономист Иван Лизан.

    Ситуация для экономики страны действительно выглядит критичной, учитывая, что экспорт зерновых и подсолнечного масла - это все, что осталось от некогда богатой промышленностью и металлургией страны.

    «Что украинские аграрии будут делать дальше без денег Европы, которая не желает компенсировать им убытки? Кто-то разорится, кто-то сократит посевные мощности, кто-то занесет денег железной дороге, и она будет в приоритетном порядке вывозить его зерно»,

    - говорит Лизан.

    Почему сократят зерновые площади не семена удобрения? «Во время уборки идет много зерна, раньше его сразу отвозили в порт на сухогруз и отправляли на экспорт, а теперь его надо где-то хранить внутри страны. Но негде, мощностей нет. Фермеры, которые собрали урожай, продадут зерно более крупному трейдеру по себестоимости или может быть даже ниже себестоимости. И тогда возникает вопрос: зачем снова сеять это зерно?», - говорит Лизан.

    По его словам, Украина превратится в доиндустриальную страну. «У Украины была индустриальная экономика, но она ее лишилась. Последний кусок - металлургию - потеряли недавно. Теперь остаётся ритейл и доиндустриальная экономика», - заключает собеседник.

    Главное
    Штурмовой полк ВСУ понес большие потери в «волчанском котле»
    ВКС разбомбили пункт дислокации бригады ВСУ в донецкой Святогоровке
    Директор парка «Патриот» Васильев задержан по делу о взятке
    Партия Вагенкнехт решила поддержать АдГ в Саксонии-Анхальт
    Вертолет ВМС США пропал у берегов Саудовской Аравии
    Гроссмейстер указал на противников возвращения России в ФИДЕ
    Охотинспектор назвал главную ошибку при встрече с медведем

    Украина лишается последних долларовых доходов

    Миллиарды долларов убытков и потеря до 40% посевных площадей. Такой результат зернового кризиса ждут на самой Украине. Однако просьбы о помощи европейскими политиками игнорируются. Брюссель отказывает и в деньгах, и в использовании европейского маршрута для вывоза зерна с Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Мигранты из Африки научились побеждать на выборах в Швеции

    Результаты недавних парламентских выборов в Швеции поставлены под сомнение. Появились жалобы на то, что имели место многочисленные фальсификации. В чьих интересах могли проводиться подобные избирательные махинации и причем здесь идущий процесс активного замещения местного населения мигрантами из далеких от Швеции стран? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации