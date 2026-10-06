Украина лишается последних долларовых доходов

Tекст: Ольга Самофалова

По оценке министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, если местные порты останутся закрытыми, с июня 2026 года по июнь 2027 года Украина потеряет не менее 8 млрд долларов— это около 20% прошлогодней экспортной выручки страны.

По его словам, ситуация с вывозом зерна критична. Украина планировала экспортировать в этом году 64 млн тонн. сельхозпродукции. Раньше она делала это через собственные порты. Теперь же у аграриев остался один путь - сухопутный через Европу. Однако вывезти удастся в лучшем случае половину этого объема, если порты не заработают, заявил Высоцкий. При этом эксперты полагают, что объемы экспорта могут оказаться еще ниже.

По данным Politico, собранное зерно и масличные культуры скапливаются на складах из-за отсутствия покупателей. В результате у фермеров не остается средств для проведения посевной кампании озимых культур под урожай будущего года. «Если такая ситуация сохранится до весны, посевные площади могут сократиться на 35–40%», – заявил Высоцкий.

При этом, Европа помогать Украине в этом вопросе не настроена.

Польша и Румыния заявили, что не планируют увеличивать транзит украинской сельхозпродукции через свои территории, несмотря на проблемы Киева.

«Интересы наших собственных фермеров остаются приоритетом», — заявил министр сельского хозяйства Румынии Барна Танчош Politico. По его словам, украинское зерно в сочетании с низким уровнем воды в Дунае уже создает дополнительную нагрузку на румынские порты. «Все понимают, что мы не можем удвоить количество поездов, мы не можем удвоить дороги, железные дороги и портовые мощности», — отметил Барна Танчош. В Польше такая же позиция, и никаких изменений в отношении украинского зерна там не планируются.

Украина активно также просит у ЕС финансовой поддержки. Однако Брюссель этому явно не рад.

Киев просил безвозмездный транша в 220 млн евро для поддержки ликвидности украинских аграриев и компенсацию процентов по кредитам к началу посевной. Однако Еврокомиссия официально отклонила запрос Киева на выделение этих денег. Их придется брать под проценты у Всемирного банка.

Высоцкий также запрашивал 1,1 млрд евро для покрытия резко возросших расходов на транзит зерна по альтернативным сухопутным маршрутам («линиям солидарности»). На это Брюссель ответа еще не дал, но шансы не велики. При этом, Литва предложила ЕС провернуть интересную схему - как можно нажиться и подзаработать на украинском зерне. ЕС может централизованно закупить и складировать украинское зерно в расчете на рост цен, заявил председатель литовской ассоциации зерновой промышленности Аушрис Мацияускас. Это интервенционные закупки. По его словам, такая схема уже была успешно опробована около 20 лет назад. Тогда цены на зерно упали ниже установленного предела, и Европа скупила миллионы тонн зерна, разместила на складах, а когда цены выросли - успешно продала. Вот и сейчас украинского зерно можно купить по 100-150 евро за тонну, а после окончания военного конфликта продать в Северную Африку по 250 евро за тонну, полагает Мацияускас. Для реализации плана потребуется 1,5 млрд евро, но в масштабе ЕС это не слишком большие деньги, считает он.

Впрочем, денег украинским аграриям и государству это сильно не прибавит из-за низких цен. «Зерна на Украине слишком много, а внутри страны нет крупных потребителей. У них не получится кормить зерном животных, чтобы потом экспортировать мясо как продукцию с добавленной стоимостью, не получится переработать зерно в аминокислоты или вывести его крупами. Перерабатывающих мощностей нет, они из даже не строили, ведь была самая короткая производственная цепочка: собрали зерно, элеватор, порт, сухогруз и прибыль в офшоре», - говорит экономист Иван Лизан.

Ситуация для экономики страны действительно выглядит критичной, учитывая, что экспорт зерновых и подсолнечного масла - это все, что осталось от некогда богатой промышленностью и металлургией страны.

«Что украинские аграрии будут делать дальше без денег Европы, которая не желает компенсировать им убытки? Кто-то разорится, кто-то сократит посевные мощности, кто-то занесет денег железной дороге, и она будет в приоритетном порядке вывозить его зерно», - говорит Лизан. Почему сократят зерновые площади не семена удобрения? «Во время уборки идет много зерна, раньше его сразу отвозили в порт на сухогруз и отправляли на экспорт, а теперь его надо где-то хранить внутри страны. Но негде, мощностей нет. Фермеры, которые собрали урожай, продадут зерно более крупному трейдеру по себестоимости или может быть даже ниже себестоимости. И тогда возникает вопрос: зачем снова сеять это зерно?», - говорит Лизан.