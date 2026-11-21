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Финляндия потребовала от России и Газпрома выплатить 25 млрд евро
Yle: Финляндия пытается взыскать с России и Газпрома более 25 млрд евро
Власти Финляндии хотят взыскать с России и Газпрома более 27,2 млрд долларов на основании решений международных арбитражей о возмещении ущерба.
Власти Финляндии хотят взыскать с России и компании «Газпром» более 27,2 млрд долларов на основании трех решений международных арбитражей о возмещении ущерба, сообщают «Вести» со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.
От «Газпром экспорта» финская сторона требует 17,8 млрд долларов в связи с прекращением поставок газа немецкой энергетической компании Uniper и другим европейским потребителям в 2022 году. В «Газпроме» ранее заявляли о неправомерности требований Германии, подчеркивая, что компания не нарушала условия контрактов.
С самой России Финляндия намерена взыскать около 10 млрд долларов по двум делам: о нефтяной компании ЮКОС и об украинском «Нафтогазе». Отмечается, что взыскать большую часть этих средств финским властям вряд ли удастся из-за недостатка российских активов в стране, которые можно было бы арестовать и продать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия конфисковала российские средства по заявлению украинского «Нафтогаза».
«Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии.
Посольство России заявило, что рассчитывает на пересмотр решения Службой судебных приставов Финляндии.