В Париже полиция применила дубинки и газ при разгоне акции против роста цен

Tекст: Вера Басилая

Демонстрация против повышения цен прошла в спокойной обстановке и мирно завершилась на площади Нации, однако позднее стражи порядка стали разгонять оставшихся на месте людей, передает РИА «Новости».

Для вытеснения манифестантов полицейские использовали дубинки и противоударные щиты, а затем применили слезоточивый газ. Задержанных уводят к полицейским фургонам за установленный кордон.

Протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшения состояния школ. Впоследствии к ним присоединились недовольные повышением цен, а акции охватили другие регионы страны. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября, в которой приняли участие около 550 тыс. человек. Французские правоохранители применяли против участников слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Нанте и Лионе начались столкновения между участниками протестов против роста цен и полицейскими.

В среду сотрудники французской полиции вышли на демонстрацию перед Елисейским дворцом в Париже ради увеличения премий.

В воскресенье во Франции на протесты против роста цен и полицейского насилия вышли 106 тыс. человек.