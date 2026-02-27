Путин поручил включить параметры отделки в проекты новостроек

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин поставил задачу перед кабинетом министров проработать вопрос включения характеристик ремонта в документы на строительство, следует из перечня поручений на сайте Кремля. Новые требования коснутся объектов, которые возводятся с привлечением денежных средств граждан.

В опубликованном документе сказано: «Правительству представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, предусматривающих включение параметров отделки жилых помещений в проектную документацию многоквартирных домов».

Такая мера необходима в тех случаях, когда застройщик планирует передавать покупателям помещения с уже готовой отделкой. Для регулирования качества работ требуется утвердить специальный национальный стандарт, а срок исполнения задачи установлен до первого июля.

Росстандарт утвердил национальный стандарт качества отделки квартир в новостройках.

Ранее президент Владимир Путин поднял вопрос о необходимости заранее учитывать параметры отделки при проектировании домов.

Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям жилья.