Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Путин назвал ошибкой отказ в пособии при небольшом превышении порога нуждаемости
Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» подчеркнул недопустимость отмены льгот для многодетных семей даже при незначительном превышении установленного порога нуждаемости их доходов.
С вопросом о «несправедливом» начислении пособий к президенту обратилась многодетная мать Гульнара Баязитова.
«Я работаю в бюджете, у меня зарплата 27 тысяч, у мужа – 50-80 тыс. рублей. Мы активная семья, мы везде участвуем», – рассказала Гульнара Баязитова.
«11 лет я многодетная мама, и за это время я лишь раз прошла на пособие. У нас получается в прошлом превышение 100 рублей, в ноябре – 259. И мы, как многодетные, не получаем никаких льгот. Ни питание, ни проживание, ни лагерь, ни коммунальное», – поделилась женщина.
Президент Владимир Путин заявил, что считает ошибочным отказ в предоставлении мер поддержки многодетным семьям при небольшом превышении ими установленного порога нуждаемости, передает ТАСС.
«Здесь никакой экономии нет, попытки получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядят аморально», – сказал президент.
«Что касается поддержки семей с детьми, вокруг этого вообще у нас строится вся политика. Я прошу и региональные власти, коллег в регионах об этом всегда помнить», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент также акцентировал внимание на ситуации с расходами на коммунальные услуги, подчеркнув: «Если расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи, то государство должно оказать поддержку».
Президент России Владимир Путин отметил, что вся политика государства должна выстраиваться вокруг семей с детьми.
Семьи с двумя и более детьми с 2026 года смогут получать единовременную выплату, размер которой зависит от суммы уплаченных налогов.
Николай Новичков из фракции «Справедливая Россия» заявил о необходимости поднять пособие по уходу за ребенком с 40% до 75% среднего заработка.