Путин назвал ошибкой отказ в пособии при небольшом превышении порога нуждаемости

Tекст: Вера Басилая

С вопросом о «несправедливом» начислении пособий к президенту обратилась многодетная мать Гульнара Баязитова.

«Я работаю в бюджете, у меня зарплата 27 тысяч, у мужа – 50-80 тыс. рублей. Мы активная семья, мы везде участвуем», – рассказала Гульнара Баязитова.

«11 лет я многодетная мама, и за это время я лишь раз прошла на пособие. У нас получается в прошлом превышение 100 рублей, в ноябре – 259. И мы, как многодетные, не получаем никаких льгот. Ни питание, ни проживание, ни лагерь, ни коммунальное», – поделилась женщина.

Президент Владимир Путин заявил, что считает ошибочным отказ в предоставлении мер поддержки многодетным семьям при небольшом превышении ими установленного порога нуждаемости, передает ТАСС.

«Здесь никакой экономии нет, попытки получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядят аморально», – сказал президент.

«Что касается поддержки семей с детьми, вокруг этого вообще у нас строится вся политика. Я прошу и региональные власти, коллег в регионах об этом всегда помнить», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Президент также акцентировал внимание на ситуации с расходами на коммунальные услуги, подчеркнув: «Если расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи, то государство должно оказать поддержку».

Президент России Владимир Путин отметил, что вся политика государства должна выстраиваться вокруг семей с детьми.

Семьи с двумя и более детьми с 2026 года смогут получать единовременную выплату, размер которой зависит от суммы уплаченных налогов.

Николай Новичков из фракции «Справедливая Россия» заявил о необходимости поднять пособие по уходу за ребенком с 40% до 75% среднего заработка.