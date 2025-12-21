Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.3 комментария
Путин начал встречу с президентом Киргизии в Петербурге
Президент России Владимир Путин начал в Петербурге переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
Встреча проходит в Президентской библиотеке им. Бориса Ельцина и стала первой в ряду двусторонних переговоров с лидерами стран СНГ, передает ТАСС.
Разговор двух глав государств проходит в формате «один на один», делегации не принимают участия. На встречу по протоколу выделен один час, пишет РИА «Новости».
Накануне Жапаров прилетел в Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав стран СНГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщала, что Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге 21–22 декабря. В Петербурге 22 декабря запланирована неформальная встреча лидеров государств СНГ.