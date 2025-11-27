В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 75% от зарплаты

Депутат Новичков призвал повысить выплаты по уходу за ребенком до 75% зарплаты

Tекст: Вера Басилая

Депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия») предложил продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет и повысить размер пособия до 75% от зарплаты, передает ТАСС.

По словам парламентария, текущий уровень выплат в 40% мотивирует матерей быстрее возвращаться на работу, что, по его мнению, недопустимо.

Депутат считает выжаным создать условия, при которых ребенок как можно дольше остается с родителем, и подчеркнул, что общение с матерью в первые годы жизни особенно важно для гармоничного развития ребенка.

Он добавил, что задачи рождения и воспитания детей должны стать главными приоритетами государства и общества. В настоящее время пособие выплачивается только до достижения ребенком возраста полутора лет и составляет 40% от заработка, но не больше 69 тыс. рублей в месяц. В 2026 году эта сумма возрастет до более 80 тыс. рублей.

Право на отпуск имеет не только мать, но и отец, опекун или другой родственник, ухаживающий за ребенком. Кроме того, с 2024 года действует закон, позволяющий досрочно выйти на работу и продолжать получать пособие до полутора лет ребенка. Отпуск с 1,5 до 3 лет предоставляется, но без выплаты пособия.

В Госдуме ранее заявили, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году превысит 83 тыс. рублей в месяц.

Парламентарии разработали инициативу об отмене штрафов и пеней по банковским кредитам для россиян в декретном отпуске.



