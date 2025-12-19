Трамп заявил, что надеется на скорость украинцев по мирному соглашению

Tекст: Катерина Туманова

«Они к чему-то приближаются, я надеюсь, что украинцы будут действовать быстро. Надеюсь, что Украина станет активнее, потому что Россия готова», – приводит ТАСС слова Трампа.

В начале недели Трамп говорил, что мирное соглашение по Украине «ближе, чем когда-либо» после переговоров в Берлине. Он позвонил во время встречи европейских лидеров за ужином в понедельник и сказал: «Похоже, все идет хорошо, но мы говорили об этом в течение долгого времени, и это непростой момент», приводит его слова CNN.

Трамп сказал, что телефонный разговор был «очень хорошим», что у него состоялся «долгий разговор» с Владимиром Зеленским и отметил, что США поддерживают связь с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я думаю, что сейчас мы ближе, чем когда-либо, и посмотрим, что мы сможем сделать. Проблема в том, что они [Россия] захотят покончить с этим, а потом вдруг перехотят, и Украина захочет покончить с этим, а они вдруг перехотят. Итак, мы должны убедить их в этом», – заявил Трамп в понедельник в Овальном кабинете.

Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе по мирному плану из 20 пунктов по итогам переговоров в Берлине.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе. Владимир Зеленский заявил, что на Украине могут рассмотреть отказ от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке контактов Москвы с Вашингтоном по мирному плану.