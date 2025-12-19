Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Трамп заявил, что надеется на скорость украинцев по мирному соглашению
Американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заметил, что стороны, работающие над мирным соглашением по Украине точно к чему-то приближаются и он надеется, что Украина будет действовать быстро.
«Они к чему-то приближаются, я надеюсь, что украинцы будут действовать быстро. Надеюсь, что Украина станет активнее, потому что Россия готова», – приводит ТАСС слова Трампа.
В начале недели Трамп говорил, что мирное соглашение по Украине «ближе, чем когда-либо» после переговоров в Берлине. Он позвонил во время встречи европейских лидеров за ужином в понедельник и сказал: «Похоже, все идет хорошо, но мы говорили об этом в течение долгого времени, и это непростой момент», приводит его слова CNN.
Трамп сказал, что телефонный разговор был «очень хорошим», что у него состоялся «долгий разговор» с Владимиром Зеленским и отметил, что США поддерживают связь с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я думаю, что сейчас мы ближе, чем когда-либо, и посмотрим, что мы сможем сделать. Проблема в том, что они [Россия] захотят покончить с этим, а потом вдруг перехотят, и Украина захочет покончить с этим, а они вдруг перехотят. Итак, мы должны убедить их в этом», – заявил Трамп в понедельник в Овальном кабинете.
Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе по мирному плану из 20 пунктов по итогам переговоров в Берлине.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе. Владимир Зеленский заявил, что на Украине могут рассмотреть отказ от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке контактов Москвы с Вашингтоном по мирному плану.