  • Новость часаТуск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС
    Как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    Госдума приняла закон о крестах на гербе России
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
    ВСУ подтвердили потерю вертолета Ми-24 и гибель экипажа
    Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    19 декабря 2025, 00:25 • Новости дня

    Трамп заявил, что надеется на скорость украинцев по мирному соглашению

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заметил, что стороны, работающие над мирным соглашением по Украине точно к чему-то приближаются и он надеется, что Украина будет действовать быстро.

    «Они к чему-то приближаются, я надеюсь, что украинцы будут действовать быстро. Надеюсь, что Украина станет активнее, потому что Россия готова», – приводит ТАСС слова Трампа.

    В начале недели Трамп говорил, что мирное соглашение по Украине «ближе, чем когда-либо» после переговоров в Берлине. Он позвонил во время встречи  европейских лидеров за ужином в понедельник и сказал: «Похоже, все идет хорошо, но мы говорили об этом в течение долгого времени, и это непростой момент», приводит его слова CNN.

    Трамп сказал, что телефонный разговор был «очень хорошим», что у него состоялся «долгий разговор» с Владимиром Зеленским и отметил, что США поддерживают связь с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Я думаю, что сейчас мы ближе, чем когда-либо, и посмотрим, что мы сможем сделать. Проблема в том, что они [Россия] захотят покончить с этим, а потом вдруг перехотят, и Украина захочет покончить с этим, а они вдруг перехотят. Итак, мы должны убедить их в этом», – заявил Трамп в понедельник в Овальном кабинете.

    Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе по мирному плану из 20 пунктов по итогам переговоров в Берлине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе. Владимир Зеленский заявил, что на Украине могут рассмотреть отказ от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке контактов Москвы с Вашингтоном по мирному плану.

    18 декабря 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

    «Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

    Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

    Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    18 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении

    Герасимов: ВСУ на Курском направлении потеряли более 76 тыс. военных

    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери киевского режима на Курском направлении превысили 76 тыс. наиболее подготовленных военнослужащих, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

    По словам Герасимова, в число потерь входят военнослужащие Украины, а также иностранные наемники, передает РИА «Новости».

    «Потери соединений и воинских частей киевского режима на Курском направлении составили более 76 тыс. человек наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников», – сказал он в ходе брифинга для военных атташе зарубежных стран.

    Накануне глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил о потерях силовых структур Украины в 500 тыс. человек в 2025 году.

    18 декабря 2025, 14:40 • Видео
    Евросоюз сделает из Армении Молдавию

    Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    18 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Туск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече лидеров ЕС в Брюсселе обсуждался возможный переход к экспроприации российских активов с целью финансирования Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о достижении некоего «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    По его словам, после долгих обсуждений страны ЕС пришли к единому мнению, что стоит попробовать этот шаг, но ряд государств планируют настаивать на дополнительных гарантиях для себя, передает ТАСС.

    Туск отдельно обратил внимание, что дебаты по части «репарационного кредита» будут продолжаться еще много часов и теперь сосредоточены на технических аспектах экспроприации. Польский премьер отметил: «Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы наверняка находимся после перелома».

    Глава польского правительства добавил, что в Европе не собираются рассматривать иные способы финансирования Украины за счет резервов ЕС ввиду позиции части стран, препятствующих таким вариантам. Таким образом, вопрос использования российских активов стал основным сценарием помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дональд Туск столкнулся с напором журналистов на саммите Евросоюза. Туск также намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29.

    До этого в четверг сотрудники сил правопорядка применили слезоточивый газ при разгоне фермерских протестов у здания Европарламента, где проходит саммит ЕС.


    18 декабря 2025, 15:51 • Новости дня
    Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красная икра, производимая на хабаровском «Восточном рыбокомбинате», не содержит консервантов, подчеркнул управляющий комбинатом Дмитрий Вологжин.

    По его словам, этот натуральный продукт мог впечатлить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который попробовал икру во время обеда в одном из московских ресторанов, передает РИА «Новости».

    Вологжин рассказал, что процесс производства икры занимает всего несколько часов. «У нас икорное производство – с момента, как рыба была в воде, до момента, когда икра стала соленой, проходит иногда всего три часа. То есть икра производится день в день. Сегодня рыба, сегодня из нее изъяли икру и приготовили продукт. Вот поэтому продукт без консервантов, он абсолютно натуральный. Вода, соль, икра. То есть икра подвергается шоковой заморозке, она хранится в замороженном виде при температуре минус 20», – сообщил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края.

    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    18 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края

    Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вручил Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Продукт был произведен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, передает ТАСС.

    Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, Уиткофф сначала попробовал местную икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед началом переговоров с президентом России.

    Угощение произвело на спецпредставителя такое большое впечатление, что ему преподнесли целый ящик, который он затем доставил в США для президента Трампа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в начале декабря.

    Кушнер и Уиткофф ранее пообедали с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где им подали посикунчики и блюда русской кухни.

    18 декабря 2025, 16:45 • Новости дня
    Нарышкин сообщил о росте дезертирства в рядах ВСУ

    Нарышкин: В рядах ВСУ набирает обороты дезертирство

    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о значительном росте дезертирства среди украинских военных.

    Он отметил, что армия Украины несет большие потери как в живой силе, так и в технике, передает ТАСС.

    «Украинская армия несет огромные потери и в живой силе, и в технике. Часть военнослужащих Украины деморализована, набирает силу такое явление, как дезертирство», – сказал глава СВР.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили о массовом дезертирстве среди военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.

    18 декабря 2025, 17:43 • Новости дня
    Герасимов: Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Восток» полностью освободили территорию Донецкой народной республики в своей зоне ответственности и активно наступают в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов сообщил, что за год командование этой группировки установило контроль примерно над 2 тыс. кв. км и 89 населенными пунктами на Запорожском направлении, передает ТАСС. По его словам, с октября прошлого года войска ведут наступательные действия без значительных пауз.

    Герасимов подчеркнул, что сейчас продолжаются бои за взятие крупного города Гуляйполе в Запорожской области. Он отметил, что группировка «Восток» сохраняет высокие темпы продвижения.

    Группировка «Днепр» за этот период освободила семь населенных пунктов, вышла к городу Орехову и укрепила безопасность Запорожской атомной электростанции. Генерал отметил, что войска продолжают наступательные действия в сторону Запорожья и расширяют контроль над островной зоной в дельте Днепра.

    Еще одной точкой успеха стала работа группы «Центр», освободившей в этом году 81 населенный пункт, включая крупные города Дзержинск и Красноармейск. По словам Герасимова, российские ударные группы сумели проникнуть в глубину обороны противника и при освобождении Красноармейска за сутки взяли под контроль более 900 зданий в нескольких районах города.

    В приграничных районах Сумской и Харьковской областей штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают расширение полосы безопасности. Герасимов сообщил, что после уничтожения противника, вклинившегося в Курскую область, военные обеспечивают контроль в Сумской области над 18 населенными пунктами, а в Харьковской – завершили освобождение Волчанска и еще девяти населенных пунктов.

    Он также уточнил, что Южная группировка войск освободила 48 населенных пунктов в Донбассе, включая Часов Яр и Северск. Российские военные продолжают бои за Константиновку в ДНР – и в настоящий момент более половины города находится под их контролем.

    Ранее Герасимов сообщил, что ВС России с начала спецоперации освободили примерно 94 тыс. квадратных километров территории.

    18 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»

    Волочкова призналась в потере квартиры из-за мошенников в Петербурге

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как ее семья пострадала от действий мошенников и лишилась жилья.

    Балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова поделилась с «Московским комсомольцем» воспоминаниями о собственном столкновении с квартирными мошенниками. Она рассказала, что ее родители лишились жилья, решив обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную в центре Петербурга через знакомую маклершу. Балерина уточнила: после передачи денег та заявила, что ее ограбили, и у семьи не осталось ни квартиры, ни средств.

    Волочкова отметила, что ситуация казалась явно мошеннической, поскольку нападавших так и не нашли. В результате семья была вынуждена переехать в коммунальную квартиру. «Мы остались на улице и вынуждены были жить в коммуналке всей семьей», – поделилась Анастасия.

    Артистка добавила, что нынешние телефонные звонки мошенников по сравнению с этой историей кажутся ей незначительными. Волочкова описала тяжелые условия жизни в тот период, когда находилась на последнем курсе Академии русского балета.

    Балерина подчеркнула, что продолжала репетировать и выступать, несмотря на семейные трудности и жизнь впятером в одной комнате с домашними животными и больной бабушкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд пришел к выводу, что Лариса Долина осознавала суть сделки и должна нести ответственность за продажу квартиры.

    Всего с начала года после звонков мошенников в России было продано 157 квартир. Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как артистка вернула через суд проданную квартиру, заявив о действиях мошенников.

    18 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Девочка погибла после нападения стаи собак в Татарстане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Васильево в Татарстане девятилетняя Варвара Блохина скончалась после тяжелых травм, полученных 28 ноября при нападении безнадзорных собак, сообщили местные власти.

    Девятилетняя девочка, на которую напала стая собак в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана, скончалась в больнице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Михаил Афанасьев.

    «Трагическое известие: сегодня Варвара Блохина покинула этот мир. Врачи делали всё возможное, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью», – написал глава и выразил соболезнования семье погибшей.

    Афанасьев также заверил, что семье девочки предоставят всю необходимую помощь. По его словам, случившееся стало потрясением для местных жителей.

    Трагедия произошла 28 ноября, когда на девочку напала стая из 11 бездомных собак. Медики почти три недели боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось.

    По факту нападения задержаны руководитель и сотрудник организации, ответственной за отлов животных. Позже суд отправил их под домашний арест. Кроме того, задержан депутат, ранее руководивший районным департаментом ЖКХ, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следственные действия по данному инциденту продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре в одном из поселков в Хакасии немецкая овчарка покусала семилетнего ребенка, причинив множественные ранения и травмы.

    А в октябре в Красноярском крае бродячие собаки напали на 10-летнего мальчика, который погиб на месте.

    Позже в Оленегорске впервые в России суд вынес приговор по делу о самовыгуле собаки, назначив владельцу добермана 300 часов обязательных работ после того, как его пес нанес тяжкий вред здоровью пенсионерки.

    18 декабря 2025, 08:13 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о гибели десятков украинских военных в шахте у Красноармейска

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В коммуникациях шахты «Покровское» к западу от Красноармейска оказались заблокированы и погибли десятки украинских военных, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Украинские военные использовали коммуникации шахтоуправления «Покровское» на западе от Красноармейска в качестве укреплений, пояснил Кимаковский ТАСС.

    Он добавил, что эти сооружения стали для ВСУ ловушкой.

    «Надеясь на глубину и особенности конструкции, они укрывались там, но стали заложниками, поскольку не смогли оперативно выйти и покинуть территорию. Им оставалось только смириться со своей участью. В этих коммуникациях остались десятки солдат противника», – сказал собеседник.

    При этом среди погибших были наиболее боеспособные подразделения ВСУ.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщал, что считавшийся символом сопротивления ВСУ Красноармейск теперь освобожден.

    Напомним, российские военные в освобожденном Красноармейске обнаружили заброшенный пункт управления БПЛА с оборудованием и боеприпасами.

    18 декабря 2025, 18:05 • Новости дня
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где для него уже подготовили первые позиции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Комплекс «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и начинает боевое дежурство, передает ТАСС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об этом во время своего выступления перед народом и парламентом на VII Всебелорусском народном собрании.

    Лукашенко заявил: «"Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство». Он отметил, что для российского комплекса уже были оборудованы первые позиции в Белоруссии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство до конца года. Размещение «Орешника» в Белоруссии позволит обеспечить защиту западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности.

    18 декабря 2025, 20:20 • Новости дня
    ВСУ подтвердили потерю вертолета Ми-24 и гибель экипажа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выполнения боевой задачи украинский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение, в результате весь экипаж погиб, сообщают местные интернет-ресурсы.

    Вооруженные силы Украины сообщили о потере вертолета Ми-24 вместе с экипажем, передает ТАСС. По информации 12-й бригады армейской авиации украинской армии, инцидент произошел во время выполнения боевого задания. В официальном сообщении бригады сказано: «Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. А до этого на территории Запорожской области разбился еще один украинский истребитель Су-27, пилот погиб.

    Ночью 23 августа истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины потерпел крушение при заходе на посадку, пилот также погиб. Разбившийся летчик ВСУ Сергей Бондарь оказался одним из «призраков Киева».

    18 декабря 2025, 20:54 • Новости дня
    Гимн Одессы «У Черного моря» перевели на украинский язык
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одесский городской совет утвердил перевод гимна города на украинский язык.

    Теперь официальным гимном является украиноязычная версия известной песни «У Черного моря», которая получила новое название «Край Черного моря», передает ТАСС со ссылкой на «24-й канал». Сегодня состоялось первое публичное исполнение обновленного гимна, видео с мероприятия появилось в соцсетях.

    Песня «У Черного моря» исполнялась на русском языке с 2011 года. Автор слов оригинального текста – Семен Кирсанов, музыку написал Модест Табачников. До 2011 года гимном города была «Песня об Одессе» из оперетты «Белая акация» с музыкой Исаака Дунаевского.

    Ранее власти Киева переименовали десять улиц, названных в честь выдающихся русских.

    Одесских родителей начали штрафовать за общение детей на русском языке.

    18 декабря 2025, 09:14 • Новости дня
    НАБУ заявило о доказательствах причастности Ермака к делу Миндича
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Национальное антикоррупционное бюро Украины располагает вещественными доказательствами, указывающими на причастность бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака к коррупционному делу бизнесмена Тимура Миндича.

    Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов рассказал в интервью изданию «Украинская правда», что в деле «Мидас» имеются существенные вещественные доказательства причастности Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, к коррупционному делу с участием предпринимателя Тимура Миндича, передает РИА «Новости».

    Магамедрасулов выразил надежду, что расследование завершится в рамках закона, и подчеркнул значимость имеющихся улик.

    В беседе с изданием детектив также отметил, что не исключает дальнейших атак на антикоррупционные органы Украины со стороны властей. По его словам, ситуация с независимостью бюро остается критической, а попытки давления на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру могут продолжиться.

    Он добавил, что единственным способом защитить данные институты остается повышенное внимание общества, средств массовой информации и международных партнеров.

    Суд на Украине освободил из-под стражи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит проверку лиц, внесших залоги за фигурантов дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Сообщалось, что НАБУ готовит к публикации новые аудиозаписи по делу Тимура Миндича, связанные с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

    Андрей Ермак сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины после увольнения.

    Соратник Зеленского Тимур Миндич, проходящий по делу о коррупции в энергетике, покинул Украину по израильскому паспорту.

