Зеленский сообщил о возможности отказа от вступления Украины в НАТО
Украина рассмотрит возможность отказа от претензий на членство в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности от США и Европы, сообщил Владимир Зеленский.
Киев готов отказаться от требований о вступлении в НАТО при условии предоставления Соединенными Штатами и Европой достаточных гарантий безопасности, заявил Владимир Зеленский, передает Politico. Как сообщил украинский президент, «мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и США, аналогичных статье 5, а также гарантиях от европейских партнеров и других стран, таких как Канада, Япония и другие».
По данным Financial Times, Украина и лидеры европейских стран обсуждают мирный план, подготовленный США и включающий в себя в том числе территориальные уступки России. Зеленский отметил, что пока не получил ответа от Белого дома на свои предложения по корректировке этого соглашения.
В воскресенье, как пишут западные СМИ, представители Германии, Британии и Франции обсуждали возможные варианты завершения конфликта на Украине накануне встречи лидеров этих стран.
Напомним, Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.