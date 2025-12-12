Беженка рассказала о целенаправленных атаках ВСУ на жителей Торского

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», беженка Ольга Мезенцева рассказала о целенаправленных атаках ВСУ на дома в Торском, когда местные жители пытались потушить пожар после удара дронов.

По ее словам, действия ВСУ были скоординированы: «Было такое – мы собирались, чтобы потушить, а они кидали на нас». Местные заранее готовили ведра с водой, anticipating новые атаки.

ВСУ использовали дроны, чтобы поджечь дома, а затем атаковали людей, предотвращавших распространение огня. Несмотря на обстрел, пострадавших среди жителей Торского не оказалось.

15 мая Министерство обороны России объявило о взятии Торского под контроль подразделениями группировки войск «Запад».

