ВСУ атаковали людей при попытке потушить горящие дома в ДНР
Беженка рассказала о целенаправленных атаках ВСУ на жителей Торского
Жители села Торское в ДНР оказались под ударом ВСУ, когда пытались остановить возгорание после атаки дрона.
Как передает РИА «Новости», беженка Ольга Мезенцева рассказала о целенаправленных атаках ВСУ на дома в Торском, когда местные жители пытались потушить пожар после удара дронов.
По ее словам, действия ВСУ были скоординированы: «Было такое – мы собирались, чтобы потушить, а они кидали на нас». Местные заранее готовили ведра с водой, anticipating новые атаки.
ВСУ использовали дроны, чтобы поджечь дома, а затем атаковали людей, предотвращавших распространение огня. Несмотря на обстрел, пострадавших среди жителей Торского не оказалось.
15 мая Министерство обороны России объявило о взятии Торского под контроль подразделениями группировки войск «Запад».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пять украинских артиллеристов получили сроки от 23 лет 9 месяцев за обстрелы населенных пунктов в ДНР, приведшие к жертвам среди мирных жителей.
Министерство обороны России опубликовало кадры из освобожденного города Северска в Донецкой народной республике.
Украинское командование в радиообмене с раненым военным выразило безразличие к судьбе мирных жителей Красноармейска и отказалось их эвакуировать.