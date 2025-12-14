ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных

Tекст: Алексей Дегтярёв

Эти бывшие заключенные пытаются проломить линию обороны ВС России в западной части Купянска, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash. В штурме города принимают участие подразделения 3-й механизированной бригады, бойцы 19-го центра сил специальных операций Украины (ССО).

В штурмовики ВСУ набирают осужденных для выполнения задач, с которых они часто не возвращаются.

Ранее СМИ сообщали, что командование украинской армии отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, которые попали под ФАБы.

Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВС России уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.