ВСУ за сутки потеряли свыше 1,3 тыс. военных и десятки единиц техники
Группировка «Север» ударили по егерской бригаде и штурмовому полку ВСУ в районе Андреевки Сумской области, ВСУ потеряли до 200 человек, боевую бронированную машину, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и два склада боеприпасов, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В Харьковской области ВСУ потеряли до 200 военных в Верхнем Салтове, Терновой и Избицком.
В районе действия группировки «Запад» у Купянска-Узлового, Подолы, Дробышево и Красного Лимана украинская армия лишилась свыше 220 военнослужащих, двух танков, трех бронемашин, 11 автомобилей, самоходной установки Paladin и семи складов боеприпасов.
В ДНР «Южная» группировка улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 190 военных, бронемашину, пять автомобилей и три склада материальных средств.
Группировка «Центр» продолжила уничтожение окруженных подразделений в Димитрове, Светлом и Гришино. При отражении атаки на Красноармейск были уничтожены свыше 60 военных, три танка и до 20 мотоциклов. Попытку выхода группы ВСУ из Светлого удалось пресечь, уничтожив 11 боевиков и взяв одного пленного. Всего на данном направлении украинская армия лишилась свыше 480 человек, трех танков, четырех бронемашин и трех автомобилей.
В зоне действия группировки «Восток» ВС России продвинулись в районах Братского, Андреевки, Коломийц, Гуляй-Поля, Терноватого. ВСУ там потеряли до 230 человек, четыре бронемашины, 15 автомобилей и склад материальных средств. Группировка «Днепр» ликвидировала до 35 украинских военных, шесть автомобилей и четыре склада в Запорожской и Херсонской областях.
Авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ВС Росси нанесли удары по портовой инфраструктуре, складам и пунктах размещения ВСУ и наемников в 142 районах. За сутки средствами ПВО сбиты два снаряда HIMARS и 169 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 102 тыс. 347 беспилотных аппаратов, 639 ЗРК, 26 тыс. 524 танка и другой бронетехники, 1 тыс. 630 РСЗО.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по украинскому ВПК и объектам энергетики.