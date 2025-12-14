  • Новость часаРоссийские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    В Финляндии завели уголовное дело на Грету Тунберг
    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области
    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах
    Экс-адвокат Обамы и Клинтона подал в суд на Трампа за перестройку Белого дома
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    42 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    16 комментариев
    14 декабря 2025, 09:43 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Одесской области на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели в Одесской области на юге Украины, сообщил украинский «24 канал».

    Взрывы прозвучали в Одесской области на юге Украины, передает ТАСС, ссылаясь на украинский «24 канал». Детали случившегося пока не разглашаются, официальная информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

    По состоянию на настоящее время воздушная тревога действует не только в Одесской, но и в Николаевской и Сумской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области. На ряде энергообъектов в Одесской области произошли пожары. Власти Одессы сообщили о повреждении инфраструктуры энергетики.

    13 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские штурмовики предприняли попытку прорыва на северную окраину города Красноармейск (укр. название Покровск), но не преуспели, сообщили в Минобороны.

    Штурмовая группа на мотоциклах при поддержке танков попыталась прорваться из Шевченко на север Красноармейска, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    ВС России отразили атаку, уничтожено более 60 украинских боевиков, три танка и до 20 мотоциклов.

    Ранее российский боец группировки «Центр» сообщал, то украинские военные не смогли выйти из окружения в центре Красноармейска при штурме города.

    До этого Минобороны публиковало видео, на котором запечатлена сдача украинских военных в плен в Димитрове (укр. название – Мирноград) в ДНР.

    Комментарии (11)
    13 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по украинскому ВПК и объектам энергетики, обеспечивающих их работу, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился ночью с помощью высокоточного оружия наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дальние беспилотники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России 6 по 12 декабря нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам.

    Целями ударов были транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая ВСУ, цеха сборки, места хранения, подготовки и запуска дронов дальнего действия, склады ГСМ и т.д.

    Комментарии (7)
    13 декабря 2025, 14:15 • Видео
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 17:03 • Новости дня
    ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение подразделениям девяти бригад и полков Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Подразделения российской группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение частям девяти бригад и полков Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил Балицкий в Telegram-канале.

    По его словам, продвижение российских войск продолжается, и ВС России уверенно продвигаются вглубь позиций противника.

    По его словам, бойцы «Днепра» поразили подразделения механизированной, береговой обороны и территориальной обороны ВСУ в районе Разумовки. В то же время силы «Востока» нанесли удары по личному составу и технике механизированной бригады, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны на подступах к Гуляйполю и Терноватому.

    Также Балицкий сообщил, что российские части действуют методично и планомерно освобождают территорию региона.

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о том, что российские военнослужащие продолжают вести уличные бои в Гуляйполе.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение города Лиман в Харьковской области.

    Комментарии (10)
    13 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    NYT: Зеленский в переданном плане США отверг пункт о выводе войск из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск с Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО, сообщает The New York Times.

    Источники The New York Times сообщили, что Украина отказалась вывести свои войска из Донбасса и отвергла требование США не вступать в НАТО в ответе на мирный план президента Дональда Трампа, сообщает «Газета.Ru».

    Источники американской газеты сообщают, что украинский мирный план отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет.

    В переданном варианте плана Украина настаивает на сохранении контроля над восточными территориями, которые должна была уступить согласно изначальной формулировке. Кроме того, Киев убрал из соглашения требование Вашингтона отказаться от вступления в НАТО.

    Ранее было опубликовано обновленное предложение по мирному урегулированию от Дональда Трампа, где основные положения касались ухода ВСУ из Донбасса, отказа НАТО принимать Украину, проведения выборов на Украине и использования российских замороженных активов.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Берлине с европейскими лидерами и Зеленским, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможности проведения голосования по территориальным вопросам на Украине.

    Помощник президента Юрий Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    Комментарии (4)
    13 декабря 2025, 20:40 • Новости дня
    Казачий атаман: Первыми из Северска побежали украинские командиры

    Казачий атаман Полуполтинных рассказал подробности операции по освобождению Северска

    Сосредоточить живую силу и вооружения на подступах к Северску мешали открытое пространство и угроза ударов украинских дронов. Однако в самом городе ВСУ оказали сопротивление российским войскам лишь до реки Бахмутка, затем среди украинцев началась паника, рассказал качачий атаман Владимир Полуполтинных.

    Город Северск являлся последним крупным форпостом на направлении наступления Южной группировки войск перед выходом к Краматорско-Славянской агломерации, заявил атаман Луганского казачьего округа Владимир Полуполтинных, экс-командир 6-й отдельной гвардейской казачьей Лисичанской мотострелковой бригады агентству ПИКА. За городом располагаются «незначительные населенные пункты», после которых открывается «прямой путь наступления на Славянск».

    Полуполтинных подчеркнул, что ключевая сложность при подготовке к освобождению Северска заключалась в необоходиости сосредоточить как можно больше личного состава, вооружений и боеприпасов для рывка на штурм города. «А перед городом Северск около десяти километров открытого поля, которое нужно преодолевать под вражескими дронами. Вот это было самое сложное», – пояснил атаман. Поэтому  накопление сил происходило в дни, когда над местностью стояли туманы. «И когда для наступления были силы собраны, пошел штурм города» – заявил собеседник.

    Сам город разделен рекой Бахмутка на две части. «В первой половине города украинские войска еще сопротивлялись», – рассказал казак – Но как только половину наши зачистили, дальше у них пошла паника – они начали сами убегать. Первыми, как всегда, у них бегут командиры. А рядовой состав на это смотрит и тоже начинает валить».

    Напомним, в минувший четверг президенту Владимиру Путину доложили, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных.

    Северск долгое время являлся проблемой для атакующих действий ВС РФ. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил значение преодоления «Северского выступа».

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 14:20 • Новости дня
    Боец ВС России сообщил о ликвидации окруженных ВСУ в центре Красноармейска
    Боец ВС России сообщил о ликвидации окруженных ВСУ в центре Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ не смогли выйти из окружения на участке в центре Красноармейска в ДНР при штурме города, рассказал боец 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным «Электрод».

    По его словам, военнослужащие ВСУ не смогли прорвать окружение в центральной части Красноармейска при попытке взять под контроль район, передает РИА «Новости». «Электрод» рассказал, что в ходе боя российские силы постепенно заходили со всех сторон, блокируя пути отхода противника.

    «Противников было очень много. Мы со всех сторон потихонечку заходили, давили всех, и враг отступал, убегал, бежал туда, к себе. Но их догоняли, потому что люди, как кольцо сбоку, тоже заходили, их там встречали, добивали всех», – рассказал «Электрод».

    По словам бойца, маневр с окружением позволил уничтожить всех украинских военных, которые держали оборону в зданиях возле площади Шибанкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов лично убедиться в том, что Красноармейск находится под контролем российских сил. Путин также рассказал, что Красноармейск имеет стратегические преимущества для укрепления обороны и логистики. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковые подразделения, которые освободили Красноармейск.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 11:53 • Новости дня
    Член СПЧ назвала наглостью требования Зеленским перемирия на время президентских выборов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Зеленский настаивает на перемирии как обязательном условии для проведения выборов на Украине. В то же время во время выборов в России Киев не соблюдает режим тишины, а наоборот предпринимает все действия, направленные на срыв голосования, заявила члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Марина Ахмедова. Он отметила, что у Зеленского «наглость феноменальна».

    Как пишет Ахмедова в своем Telegram-канале, Зеленский «требует условием проведения президентских выборов перемирие», фактически предлагая «создать режим тишины, чтобы на Украине избиратели смогли проголосовать». При этом, во время российских выборов Украина, напротив, «никакого режима тишины не соблюдает, а, напротив, делает все возможное, чтобы голосование сорвать».

    «А у нас тоже есть территории, на которых идет война, есть приграничье», – добавляет член СПЧ. Она приводит свой личный опыт в ходе работы наблюдателем на выборах в Белгородской области.
    «Оттуда семьи с детьми постарались вообще на время выборов выехать, потому что понимали, что Украина будет наваливать ракеты и БПЛА. Так и вышло. Я жила в гостинице на центральной площади, туда за два дня было выпущено 350 БПЛА», – пишет Ахмедова, впоминая , что в Белгородской области в дни выборов шли нескончаемые ракетные обстрелы школ, а избирательные комиссии были вынуждены регулярно прерывать работу, собирать бюллетени и уходить в убежище.

    «Людей кошмарили нещадно, доводили до грани. А что касается ДНР, то там вообще с 15-го года знают, что в дни выборов Украина лютует, но, тем не менее, никто к ней не обращался с просьбой установить режим тишины», – подчеркивает член СПЧ.

    По ее словам, Россия проводит избирательные кампании несмотря на действия Украины. «И кто бы мог подумать, что с учетом всего этого Зеленский осмелится просить перемирия? Но его наглость феноменальна», – резюмирует Ахмедова.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что президентские выборы на Украине могут рассматриваться киевским руководством как шанс для достижения временного перемирия.

    Политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что Зеленский мог бы давно провести выборы, он специально затягивает время, чтобы выторговать перемирие и укрепить резервы ВСУ.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 18:13 • Новости дня
    Силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА за пять часов над Россией

    Системы ПВО сбили восемь украинских БПЛА за пять часов в регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    За пять часов восемь украинских БПЛА были перехвачены и уничтожены над акваторией Черного и Азовского морей, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщило Минобороны России.

    С 12:00 до 17:00 по московскому времени системы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией России, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Как уточнили в министерстве, три беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, еще два сбиты на территории Белгородской области. По одному беспилотнику сбили над Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря.

    Ранее два человека погибли в результате атаки беспилотников в Саратовской области.

    Минобороны России заявило о сбитии 41 украинского беспилотника над территорией страны.

    В Калининском районе Горловки многоквартирный дом и газопровод были повреждены из-за удара дрона-камикадзе.


    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли свыше 1,3 тыс. военных и десятки единиц техники

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные в последние сутки потеряли свыше 1,3 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также десятки единиц бронетехники и складов, сообщило Минобороны России.

    Группировка «Север» ударили по егерской бригаде и штурмовому полку ВСУ в районе Андреевки Сумской области, ВСУ потеряли до 200 человек, боевую бронированную машину, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и два склада боеприпасов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В Харьковской области ВСУ потеряли до 200 военных в Верхнем Салтове, Терновой и Избицком.

    В районе действия группировки «Запад» у Купянска-Узлового, Подолы, Дробышево и Красного Лимана украинская армия лишилась свыше 220 военнослужащих, двух танков, трех бронемашин, 11 автомобилей, самоходной установки Paladin и семи складов боеприпасов.

    В ДНР «Южная» группировка улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 190 военных, бронемашину, пять автомобилей и три склада материальных средств.

    Группировка «Центр» продолжила уничтожение окруженных подразделений в Димитрове, Светлом и Гришино. При отражении атаки на Красноармейск были уничтожены свыше 60 военных, три танка и до 20 мотоциклов. Попытку выхода группы ВСУ из Светлого удалось пресечь, уничтожив 11 боевиков и взяв одного пленного. Всего на данном направлении украинская армия лишилась свыше 480 человек, трех танков, четырех бронемашин и трех автомобилей.

    В зоне действия группировки «Восток» ВС России продвинулись в районах Братского, Андреевки, Коломийц, Гуляй-Поля, Терноватого. ВСУ там потеряли до 230 человек, четыре бронемашины, 15 автомобилей и склад материальных средств. Группировка «Днепр» ликвидировала до 35 украинских военных, шесть автомобилей и четыре склада в Запорожской и Херсонской областях.

    Авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ВС Росси нанесли удары по портовой инфраструктуре, складам и пунктах размещения ВСУ и наемников в 142 районах. За сутки средствами ПВО сбиты два снаряда HIMARS и 169 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 102 тыс. 347 беспилотных аппаратов, 639 ЗРК, 26 тыс. 524 танка и другой бронетехники, 1 тыс. 630 РСЗО.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по украинскому ВПК и объектам энергетики.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    При атаке зоопарка в Запорожской области дронами ВСУ ранен лев

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки двух беспилотников по зоопарку в Запорожской области осколочные ранения получил лев, а часть вольеров с тиграми оказалась разрушена, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Вооруженные силы Украины атаковали Васильевский зоопарк в Запорожской области с помощью двух беспилотников, сообщил Балицкий в Telegram-канале . По словам губернатора, удар пришелся по территории, где содержатся животные, оставленные бывшими владельцами, осколки ранили льва.

    После атаки зафиксированы серьезные повреждения на территории центра: выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры.

    Ранее два человека погибли в результате атаки беспилотников в Саратовской области.

    В Калининском районе Горловки многоквартирный дом и газопровод были повреждены из-за удара дрона-камикадзе.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 20:01 • Новости дня
    Военкоры предложили Белоусову меры по улучшению соцподдержки для участников СВО

    Военкоры на встрече с Белоусовым выступили за улучшение соцподдержки бойцов СВО

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с министром обороны России Андрем Белоусовым военкоры озвучили предложения по усилению социальной поддержки для участников спецоперации, уделив особое внимание вопросам снабжения войск, сообщило Министерство обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел очередную встречу с военными корреспондентами, в ходе которой обсуждалось множество актуальных вопросов спецоперации. Ключевой темой стал дальнейший рост войск беспилотных систем военной разведки и огневого воздействия, следует из сообщения в

    Telegram-канале Минобороны.

    В ходе совещания отдельно подчеркивалась потребность подразделений в новых индивидуальных сухпайках, предназначенных для быстрой доставки с помощью FPV-дронов на передовую, что особенно актуально для штурмовых группировок. На встрече подробно рассматривались вопросы материально-технического и продовольственного обеспечения частей, действующих в зоне спецоперации на Украине.

    Военные корреспонденты предложили Андрею Белоусову ряд инициатив, направленных на совершенствование мер социальной поддержки участников спецоперации, что, по их мнению, должно повысить мотивацию военнослужащих и облегчить решение бытовых задач. Министр обороны поддержал открытый диалог и отметил значимость обратной связи для улучшения условий службы.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить одинаковую поддержку всем бойцам и их семьям, независимо от статуса участия в боевых действиях.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 06:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ отсиживаются в обороне на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    На Сумском направлении бойцы группировки войск «Север» применяют авиацию, тяжелую реактивную артиллерию и «Солнцепеки», чтобы отбить наступательные настроения противника.

    «Противник исчерпал наступательный потенциал и отсиживается в обороне, накапливая резервы. Наши штурмовики продвинулись на семи участках фронта по лесопосадкам на 550 м. Авиация ВКС РФ и расчеты ТОС результативно отработали по позициям 71 оебр, 80 одшбр и 158 омбр в районах Кондратовки, Андреевки и Садков», – рассказали военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В Черниговской области массированный удар БПЛА «Герань-2» уничтожил  командный пункт ГУР МО Украины в районе населенного пункта Жукля.

    Ожесточенные бои ведутся населенных пунктах и лесных массивах, прилегающих к Волчанску на Харьковском направлении. В лесу западнее Лимана захвачены две позиции ВСУ с крупным арсеналом вооружения и боеприпасов, продвижение составило 200 м. Как и в Волчанских Хуторах, где штурмовики заняли четыре домовладения, закрепились.

    «На участке фронта Меловое-Хатнее «Северяне», сломив сопротивление противника, значительно продвинулись на трех участках фронта. Общее продвижение составило до 600 м», – отметили бойцы.

    По их словам, командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков.

    «Однако из-за отсутствия слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области», – пояснили они

    Согласно сводке, за сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» завершили  освобождение Лимана в Харьковской области. На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ. ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 20:45 • Новости дня
    Белоусов вручил государственные награды раненым участникам СВО

    Белоусов вручил звезду Героя России оператору FPV-дрона с позывным Филин

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» начальнику расчета центра «Рубикон» с позывным Филин, уничтожившему пять танков и 169 автомобилей ВСУ, сообщает Министерство обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов вручил государственные награды раненым военнослужащим, проходящим лечение в военном медучреждении, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Среди награжденных – оператор FPV-дрона центра «Рубикон» с позывным «Филин», получивший медаль «Золотая Звезда» Героя России за мужество и героизм при выполнении задач спецоперации на Украине.

    В ходе вручения награды Белоусов отметил результаты боевой работы военнослужащего.

    «Я президенту рассказал про пять танков, про 169 автомобилей... Конечно, это все очень впечатляет. Он просил передать вам большой привет», – сказал министр, особо подчеркнув заслуги бойца.

    Глава оборонного ведомства заверил, что возьмет на личный контроль решение всех проблемных вопросов военнослужащего и поинтересовался его планами на будущее. Начальник расчета беспилотных летательных аппаратов сообщил, что намерен продолжить службу и получить высшее военное образование. Белоусов поддержал это решение и предложил обсудить детали непосредственно во время встречи.

    Кроме того, Андрей Белоусов вручил орден «Александра Невского с мечами» генерал-лейтенанту Эседулле Абачеву, заместителю командующего войсками Ленинградского военного округа. Высокую государственную награду офицер получил за мужество, проявленное в ходе спецоперации, несмотря на тяжелое ранение, полученное в августе 2025 года. Министр поблагодарил Абачева за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

    Эседулла Абачев – уроженец Дагестана, ранее занимал должности начальника 5-й Краснознаменной общевойсковой армии и заместителя командующего 8-й армией Южного военного округа. Он участвовал во второй чеченской кампании, вооруженном конфликте в Южной Осетии и военной операции в Сирии.

    Генералу Эседулле Абачеву присвоили звание Героя России летом 2022 года.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска российской группировки «Южная» установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, в результате чего украинская группировка в Славянске лишена возможности помогать отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ, рассказал офицер разведки ВС России.

    Войска российской группировки «Южная» установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, передает РИА «Новости». По словам офицера разведки ВС России, украинская группировка, находящаяся в Славянске, лишена возможности оказать поддержку отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ.

    Источник агентства заявил: «Группировка противника в Славянске не может оказать помощь своим отступающим «недобиткам» ВСУ (малым разрозненным группам противника) из Северска, из-за огневого контроля трассы Славянск-Северск». Офицер уточнил, что попытки движения по этому отрезку дороги сразу пресекаются силами российской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, работающих на данном участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    Комментарии (3)
    13 декабря 2025, 21:47 • Новости дня
    В Севастополе сбили две воздушные цели над морем

    Силы ПВО в Севастополе уничтожили две воздушные цели над акваторией моря

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над морем у мыса Херсонес и Фиолента были уничтожены две воздушные цели в ходе отражения атаки на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

    Силы противовоздушной обороны сбили две воздушные цели над морем в районе Севастополя, сообщил в Telegram-канале Развожаев.

    Губернатор сообшил, что цели сбиты в районе мыса Херсонес и Фиолента.

    Минобороны России заявило, что за пять часов были перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотников над акваторией Черного и Азовского морей, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.

    Комментарии (0)
    Главное
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    США решили снять санкции с белорусского калия
    Чешский премьер Бабиш: Прага не будет финансировать Киев
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    Роснано подало иск к Чубайсу
    Умер петербургский художник Геннадий Устюгов
    Юрист: За гирлянду на фасаде дома предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей

    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

    Банк России подает иск против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов. Регулятор заявил, что такой шаг обусловлен планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и намерением использовать активы в интересах третьих лиц. Как этот иск Центробанка повлияет на Бельгию и остальные страны Европы на фоне «ключевой недели», в течение которой будет приниматься решение о будущем финансировании Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    В американской версии мира сместились центры силы

    Администрация Дональда Трампа продолжает переосмыслять подходы к международной политике. Так, в Белом доме обсуждается идея создания Core 5, «Ключевой пятерки», формата диалога между великими державами, к которому должны присоединиться Россия, Китай, Индия и Япония. Эксперты рассуждают: это намеренный вброс или попытка перенастроить сложившийся миропорядок? Подробности

    Перейти в раздел

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Перейти в раздел

    У России есть интеллектуальный ответ на бессрочную заморозку активов в ЕС

    Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, что позволяет Брюсселю не продлевать ее каждые полгода. Сама по себе бессрочная блокировка не является окончательной конфискацией, но механизм изъятия активов Европа намерена обсудить на предстоящем саммите. Впрочем, в ответ на подобное решение ЕС у России есть целый набор действенных мер, в том числе связанных с интеллектуальной собственностью. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации