Небензя дал совет США по ситуации с Ираном в виде поговорки

Востоковед Семенов: Фундамент под отношениями России и ОАЭ заложен на десятилетия в перед

Tекст: Андрей Резчиков

«У Объединенных Арабских Эмиратов было больше возможностей, которые Россия могла использовать после начала специальной военной операции (СВО), в том числе для обхода санкций. Но и до этого между двумя странами было налажено более тесное взаимодействие, по сравнению с другими монархиями залива, потому что у нас есть договор о стратегическом партнерстве. Поэтому в целом у ОАЭ изначально были более устойчивые позиции в отношениях с Россией», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

Спикер отметил, что торгово-экономические связи России, например, с Саудовской Аравией никогда не были такими глубокими, как с Эмиратами – развитие шло с 90-х годов. «Между Россией и ОАЭ было налажено военно-техническое сотрудничество, российские специалисты преподавали в бронетанковом колледже в ОАЭ и так далее. Все это в итоге привело к подписанию договора о стратегическом партнерстве, соглашению о свободной торговле услугами и инвестициях», – напомнил собеседник.

Главный интерес ОАЭ в развитии отношений с Россией – это реализация совместных проектов, которые приносят хорошую прибыль. Абу-Даби хочет стать посредником между Западом и остальными странами мира. Именно поэтому в свое время ОАЭ помогали Ирану, чей бизнес и сегодня активно присутствует в стране.

«Надо понимать, что Эмираты – это государство, которое выстраивает сети, в том числе через трейдеров, посредников, используя серую зону и так далее. Оно активно зарабатывает на этом. Страна смогла построить сетевую империю и оказывать услуги не только России. В ее услугах нуждаются Соединенные Штаты, Израиль, Индия, Китай и другие страны. И уровень этих контактов взаимодействия тоже очень высокий», – пояснил политолог.

Семенов подчеркивает, что после начала СВО Эмираты занимаются реэкспортом товаров, помогают России получать некоторые западные технологии. При этом ОАЭ удается балансировать между статусом «союзника США вне НАТО» и ролью главного логистического хаба для российского бизнеса, не попадая под вторичные санкции.

«Для России ОАЭ – это «окно», чтобы получать технологии через совместные проекты, работу наших инженеров и тому подобное. Эмиратские компании имеют серьезный доступ к технологическим ресурсам. Конечно, это не нравится США. Поэтому с этим связаны некоторые проблемы. Тем не менее, процесс не прекращается», – добавил Семенов.

При этом нынешний бум в отношениях – это, с учетом существующих соглашений между странами, не временное явление, вызванное текущей геополитикой, а сотрудничество на десятилетия вперед. «Эмираты не появились из ниоткуда, отношения с Россией всегда были очень тесными», – отметил востоковед.

В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который прибыл в РФ с официальным визитом.

На повестке дня ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке, другие международные вопросы.

Перед началом переговоров Путин напомнил, что в этом году исполняется 55 лет установлению дипломатических отношений между двумя странами. «И мы высоко ценим ваш личный значительный вклад в продвижение всего комплекса российско-эмиратского стратегического партнерства, которое носит многоплановый и обоюдовыгодный характер, динамично развивается», – сказал президент России.

Путин назвал Эмираты важным торговым партнером России в арабском мире. «Двусторонний товарооборот уверенно растет и развивается. Действует межправкомиссия, ее заседание состоялось месяц назад в Дубае. Тогда же впервые прошел Российско-эмиратский бизнес-форум. Инвестиционная кооперация на хорошем уровне. Российский фонд прямых инвестиций и фонд «Мубадала» реализовали свыше 60 проектов», – напомнил глава государства.