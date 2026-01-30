  • Новость часаЭксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    30 января 2026, 12:27 • Новости дня

    Небензя дал совет США по ситуации с Ираном в виде поговорки

    Небензя призвал США «семь раз отмерить и ни разу не отрезать» в вопросе Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал США «семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать» в вопросе возможных действий против Ирана.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал ситуацию вокруг возможных действий США против Ирана, передает «Россия-24».

    Дипломат посоветовал Вашингтону проявить осторожность: «Мы все советуем американцам семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать».

    По словам Небензи, ситуация вокруг Ирана остаётся напряжённой, и возможность нанесения удара не исключена. При этом дипломат подчеркнул, что Тегеран сейчас куда лучше подготовлен к возможной эскалации, чем был летом 2025 года.

    Небензя призвал западные страны снизить градус истерии вокруг Ирана.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Кремль призвал воздержаться от применения силы против Тегерана.

    30 января 2026, 10:42 • Новости дня
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    @ Thomas Traasdahl/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение Евросоюза о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций стало признанием недостаточности американских мер давления на Тегеран, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. По его мнению, ЕС впервые опередил США в давлении на Иран.

    Как пишет Politico со ссылкой на интервью главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, «это решение опиралось на осознание того, что давления, оказанного на Иран президентом США Дональдом Трампом, было недостаточно, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров», передает РИА «Новости».

    Цахкна подчеркнул, что Евросоюз впервые продемонстрировал инициативу в этом вопросе. Он добавил: «Наконец-то Европа тоже что-то сделала», отметив важность консолидации западных усилий по оказанию давления на Иран для снижения напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран ЕС союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру.

    В пятницу Times сообщило, что правительство Великобритании намерено подготовить законопроект о признании иранского Корпуса стражей исламской революции запрещенной организацией.

    29 января 2026, 13:19 • Новости дня
    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    Politico: ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз рассматривает возможность признания Корпуса стражей исламской революции террористической организацией после жестких разгонов протестующих в Иране.

    Как передает Politico, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Она подчеркнула: «Если вы действуете как террорист, вас должны считать террористом». Каллас добавила, что решение требует единогласной поддержки всех 27 государств ЕС и связано с сообщениями о массовом подавлении протестов по всей стране.

    По словам Каллас, включение этой структуры в террористический список станет сигналом для тех, кто подавляет протестующих, что такие действия будут иметь последствия и повлекут санкции. В случае одобрения это усилит давление ЕС на Тегеран. Запланировано также введение санкций против более чем двух десятков лиц и организаций, причастных к жесткому разгону протестов и поддержке Москвы в конфликте на Украине.

    В последние дни Франция сняла свои возражения против признания КСИР террористической организацией. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что «мужество иранцев не должно остаться напрасным», и анонсировал санкции против причастных к репрессиям. К инициативе присоединилась и Италия, а также Испания, о чем сообщил МИД страны.

    Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел отметил, что новые видеоматериалы из Тегерана с жестокими разгонами демонстрантов стали для ЕС «переходом черты». По его словам, число жертв может достигать 6 тыс. человек, а точные данные затруднены из-за отключения интернета.

    США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру. Президент США Дональд Трамп предупредил о том, что «время для режима на исходе» и в сторону страны движется «массивная армада».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового удара по Ирану после неудачных переговоров по ядерной программе. США рассматривают проведение превентивной операции против Ирана и усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке.

    Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 17:52 • Новости дня
    СМИ: США намерены нанести точечный удар по руководству Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент анализирует возможность атаки по ключевым структурам Ирана, чтобы поддержать протестующих и ослабить позиции властей, пишут западные СМИ.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает различные сценарии действий против Ирана, включая точечные удары по службам безопасности и руководству страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    По информации агентства, обсуждается идея вдохновить протестующих и создать условия для смены власти в Тегеране. Несколько источников сообщили, что целью могут стать командиры и учреждения, которые Вашингтон считает ответственными за насилие против демонстрантов.

    По словам источников, удары должны придать протестующим уверенность для захвата правительственных зданий и объектов служб безопасности. Израильские и арабские чиновники считают, что только воздушных атак недостаточно для существенного ослабления позиций иранских властей.

    Официального решения по этому вопросу Вашингтон пока не принял, подчеркнули источники. Также обсуждается вариант более масштабного удара, который может иметь долгосрочные последствия, включая уничтожение иранских ракет, способных угрожать союзникам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль следит за развитием событий вокруг Ирана. Переговорные механизмы по ситуации вокруг Ирана сохраняют свою актуальность, а применение силы может привести к хаосу в регионе, отметили в руководстве России.

    Ранее CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьезный удар. Телеканал отметил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает такую возможность. А причина в том, что предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном о ядерной программе не принесли результатов.

    29 января 2026, 17:22 • Новости дня
    Востоковед: ОАЭ оказывают услуги России, США, Израилю, Индии и Китаю

    Востоковед Семенов: Фундамент под отношениями России и ОАЭ заложен на десятилетия в перед

    Востоковед: ОАЭ оказывают услуги России, США, Израилю, Индии и Китаю
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Нынешний бум в отношениях России и ОАЭ – это не временное явление, вызванное текущей геополитикой, а сотрудничество на десятилетия вперед. Эмираты не появились из ниоткуда, отношения с Россией всегда были очень тесными, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В четверг в Кремле проходят переговоры президентов России и ОАЭ.

    «У Объединенных Арабских Эмиратов было больше возможностей, которые Россия могла использовать после начала специальной военной операции (СВО), в том числе для обхода санкций. Но и до этого между двумя странами было налажено более тесное взаимодействие, по сравнению с другими монархиями залива, потому что у нас есть договор о стратегическом партнерстве. Поэтому в целом у ОАЭ изначально были более устойчивые позиции в отношениях с Россией», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    Спикер отметил, что торгово-экономические связи России, например, с Саудовской Аравией никогда не были такими глубокими, как с Эмиратами – развитие шло с 90-х годов. «Между Россией и ОАЭ было налажено военно-техническое сотрудничество, российские специалисты преподавали в бронетанковом колледже в ОАЭ и так далее. Все это в итоге привело к подписанию договора о стратегическом партнерстве, соглашению о свободной торговле услугами и инвестициях», – напомнил собеседник.

    Главный интерес ОАЭ в развитии отношений с Россией – это реализация совместных проектов, которые приносят хорошую прибыль. Абу-Даби хочет стать посредником между Западом и остальными странами мира. Именно поэтому в свое время ОАЭ помогали Ирану, чей бизнес и сегодня активно присутствует в стране.

    «Надо понимать, что Эмираты – это государство, которое выстраивает сети, в том числе через трейдеров, посредников, используя серую зону и так далее. Оно активно зарабатывает на этом. Страна смогла построить сетевую империю и оказывать услуги не только России. В ее услугах нуждаются Соединенные Штаты, Израиль, Индия, Китай и другие страны. И уровень этих контактов взаимодействия тоже очень высокий», – пояснил политолог.

    Семенов подчеркивает, что после начала СВО Эмираты занимаются реэкспортом товаров, помогают России получать некоторые западные технологии. При этом ОАЭ удается балансировать между статусом «союзника США вне НАТО» и ролью главного логистического хаба для российского бизнеса, не попадая под вторичные санкции.

    «Для России ОАЭ – это «окно», чтобы получать технологии через совместные проекты, работу наших инженеров и тому подобное. Эмиратские компании имеют серьезный доступ к технологическим ресурсам. Конечно, это не нравится США. Поэтому с этим связаны некоторые проблемы. Тем не менее, процесс не прекращается», – добавил Семенов.

    При этом нынешний бум в отношениях – это, с учетом существующих соглашений между странами, не временное явление, вызванное текущей геополитикой, а сотрудничество на десятилетия вперед. «Эмираты не появились из ниоткуда, отношения с Россией всегда были очень тесными», – отметил востоковед.

    В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который прибыл в РФ с официальным визитом.

    На повестке дня ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке, другие международные вопросы.

    Перед началом переговоров Путин напомнил, что в этом году исполняется 55 лет установлению дипломатических отношений между двумя странами. «И мы высоко ценим ваш личный значительный вклад в продвижение всего комплекса российско-эмиратского стратегического партнерства, которое носит многоплановый и обоюдовыгодный характер, динамично развивается», – сказал президент России.

    Путин назвал Эмираты важным торговым партнером России в арабском мире. «Двусторонний товарооборот уверенно растет и развивается. Действует межправкомиссия, ее заседание состоялось месяц назад в Дубае. Тогда же впервые прошел Российско-эмиратский бизнес-форум. Инвестиционная кооперация на хорошем уровне. Российский фонд прямых инвестиций и фонд «Мубадала» реализовали свыше 60 проектов», – напомнил глава государства.

    29 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Пентагон оценил шансы Ирана заключить соглашение с США

    Хегсет заявил о шансах Ирана договориться с США по ядерной программе

    Tекст: Вера Басилая

    Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, у Ирана есть все шансы заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала, передает РИА «Новости».

    Хегсет заявил, что американские военные гордятся тем, что вместе с министерством внутренней безопасности внесли вклад в решение ситуации на южной границе, а сейчас предоставляют Ирану «все возможности для заключения соглашения».

    «Им (Ирану) не следует стремиться к ядерному потенциалу», – подчеркнул глава Пентагона во время встречи президента Дональда Трампа с членами кабинета в Белом доме. Хегсет также отметил, что Соединённые Штаты готовы к диалогу и ждут от Ирана конструктивных шагов.

    Президент США рассматривает возможность нанесения ударов по ключевым объектам Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Кремль призвал воздержаться от применения силы против Тегерана.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг Ирана.

    29 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана

    Путин: Кремль внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    По словам российского президента, ситуация на иранском треке находится в центре внимания Москвы, передает ТАСС.

    «Конечно, мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас на иранском треке», – сказал он.

    Ранее Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    30 января 2026, 01:51 • Новости дня
    США не распространили на Россию ослабление санкций против Венесуэлы по нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой, сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру минфина США.

    В тексте генеральной лицензии уточняется, что разрешение на добычу, экспорт, покупку и продажу венесуэльской нефти действует для юридических лиц, зарегистрированных в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

    Разрешение не распространяется, в частности, на «лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству» России, Ирана, КНДР и Кубы, передает ТАСС.

    Прямой или косвенный контроль компаний из КНР также ведет к запрету на участие в операциях с нефтью Венесуэлы, даже если такие компании располагаются на территории США или самой Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.

    29 января 2026, 20:34 • Новости дня
    Дмитриев назвал главные преимущества ОАЭ

    Глава РФПИ Дмитриев назвал нейтральность ОАЭ главным преимуществом для инвестиций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Значимым фактором для успешного инвестиционного сотрудничества с ОАЭ стало их устойчивое положение как нейтрального игрока в международных делах, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Статус нейтрального игрока является ключевой силой Эмиратов, что способствует активному развитию совместных инвестиционных проектов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Он сказал: «Мне кажется, что Эмираты имеют опыт быть очень нейтральным игроком, а сейчас очень мало нейтральных мест в мире. И поэтому вот эта нейтральность – это большая сила Эмиратов», передает ТАСС.

    Дмитриев отметил, что инвестиционное взаимодействие между Россией и ОАЭ развивается очень позитивно. По его словам, в работе находится большое количество совместных инициатив. Дмитриев также подчеркнул, что ОАЭ играют важную миротворческую роль на глобальной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ прошла встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России среди арабских государств.

    Напомним, несколько часов назад в Москве завершились переговоры президентов России и ОАЭ.

    29 января 2026, 22:39 • Новости дня
    Турция объявила о готовности направить военных в сектор Газа

    Фидан заявил о готовности Турции отправить военных в сектор Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара выразила готовность рассмотреть возможность отправки турецких военных для участия в международных стабилизационных силах в Газе, если поступит соответствующий запрос, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что страна готова направить военных в международные стабилизационные силы в секторе Газа при наличии запроса, передает ТАСС.

    Министр отметил, что один из пунктов мирного плана предусматривает создание международных сил безопасности, что поможет обеспечить соблюдение соглашений о безопасности и снизить риски нападений для обеих сторон конфликта.

    «Вопрос о силах является предметом всесторонних переговоров», – подчеркнул Фидан.

    Глава МИД напомнил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал против участия Турции в Совете мира и включения его имени в исполнительный комитет Газы. Несмотря на это, Турция, по его словам, остается ключевым участником посреднической группы по Газе вместе с Египтом, Катаром и США. Фидан добавил, что Анкара намерена делать все возможное для поддержки мирного процесса как военными, так и политическими средствами.

    США попросили Италию стать сооснователем международных сил стабилизации в Газе.

    Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе в Давосе заявил о поддержке демилитаризации сектора Газа.

    Напомним, в Давосе состоялась церемония подписания устава созданного по инициативе США «Совета мира» по Газе. Документ был подписан 18 странами.

    29 января 2026, 13:43 • Новости дня
    Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана

    Песков заявил о риске хаоса в регионе при применении силы против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Переговорные механизмы по ситуации вокруг Ирана сохраняют свою актуальность, а применение силы способно привести к хаосу в регионе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль по-прежнему выступает за сдержанность и отказ от силового разрешения конфликта вокруг Ирана, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков напомнил, что Россия призывает все стороны избегать применения силы и сосредоточиться на дипломатических инструментах.

    «Мы по-прежнему призываем все стороны к сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопроса», – заявил Песков.

    Он также отметил, что переговорный потенциал по иранскому вопросу «далеко не исчерпан», и любые силовые действия способны привести к дестабилизации и хаосу в регионе. По словам Пескова, главной задачей должно стать использование всех возможностей для диалога и поиска мирных решений.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади отметил, что иранские ракеты не способны долететь до территории США, но могут достичь американских военных объектов в регионе.

    29 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин назвал продвинутым сотрудничество России и ОАЭ в сфере технологий

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-эмиратское партнерство активно развивается в технологической сфере, чему способствует присутствие сервисов компании «Яндекс» на рынке Объединённых Арабских Эмиратов, заявил президент России Владимир Путин.

    Российско-эмиратское сотрудничество в технологической сфере отличается высоким уровнем, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что особое внимание уделяется взаимодействию в области технологий и промышленности.

    «Продвинутый характер носит взаимодействие в сфере технологий и промышленности. Свои сервисы на эмиратском рынке продвигает «Яндекс» – наша высокотехнологичная компания», – сообщил Путин.

    В свою очередь, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что отношения между странами строятся на «глубоком наследии плодотворного сотрудничества, которое продолжается более 50 лет». Он подчеркнул, что страны связывают отношения партнерства, устойчивого сотрудничества в целях развития различных направлениях экономики, энергетики, инвестиций, торговли, технологии и других направлений.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность ОАЭ за организацию переговоров в Абу-Даби.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом.

    Владимир Путин встретил президента ОАЭ в Кремле.


    29 января 2026, 14:01 • Новости дня
    Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Москву

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом.

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом, передает «Россия-24».

    Самолет с главой государства приземлился в московском аэропорту Внуково. Визит проходит на фоне развития двусторонних отношений между Россией и ОАЭ.

    До этого президент страны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, уделив особое внимание вопросам экономического и инвестиционного сотрудничества.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России среди арабских государств.

    29 января 2026, 14:23 • Новости дня
    Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военное присутствие США в регионе Персидского залива усилится в ближайшие дни, при этом обсуждается возможное новое решение по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

    Завершение наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке ожидается в ближайшие дни, передает ТАСС со ссылкой на публикацию портала Axios.

    В материале отмечается, что подготовка американских сил в районе Персидского залива находится на завершающей стадии. Один из американских чиновников сообщил порталу, что «в данный момент задача заключается в подготовке, но все выглядит так, будто президент [США Дональд Трамп] примет еще одно решение по Ирану в ближайшие дни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке.

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как может выглядеть новая атака США на Иран.

    29 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Главы МИД ЕС одобрили санкции против Ирана

    Reuters: Главы МИД ЕС одобрили санкции против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новый пакет санкций против Ирана, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов евроблока.

    Ограничения затронули как физических лиц, так и компании, связанные с поддержкой протестов и взаимодействием с Россией, сообщает Reuters, передает РИА «Новости».

    В сообщении агентства подчеркивается, что санкции стали реакцией на продолжающиеся беспорядки в Иране и активную поддержку Тегераном политики России.

    Напомним, в ходе массовых беспорядков в Иране были ранены свыше 3,7 тыс. человек, а также повреждены сотни школ, мечетей и автомобилей полиции.

    На севере Ирана в провинции Гилян задержали 50 предполагаемых организаторов беспорядков, а общее число арестованных протестующих превысило 1,5 тыс. человек.

    30 января 2026, 10:29 • Новости дня
    Иран заявил о готовности к войне с американской армадой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти объявили о принятии на вооружение новейших беспилотников и подготовке к обороне на фоне угроз со стороны Вашингтона.

    Тегеран намерен защищать страну от любых атак, несмотря на продолжающиеся дипломатические попытки избежать эскалации конфликта, пишет Al Jazeera.

    Представитель иранского МИД Исмаил Багаи подтвердил, что глава ведомства Аббас Арагчи отправится в Турцию для проведения важных переговоров.

    Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об отправке к берегам Ирана «армады» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

    В ответ иранская армия отчиталась о получении 1000 новых стратегических дронов, включая аппараты-камикадзе, а также разведывательные и боевые беспилотники.

    Член иранской переговорной группы Казем Гарибабади обозначил жесткую позицию властей.

    «Приоритет Тегерана в настоящее время – не вести переговоры с США, а иметь 200-процентную готовность защищать нашу страну», – указал он.

    Также Гарибабади отметил, что обмен сообщениями с Вашингтоном продолжается через посредников, но Иран учитывает опыт прошлых атак.

    Правительство также начало подготовку гражданской инфраструктуры к возможному конфликту, разрешив ввоз запасов продовольствия в приграничные районы. Мэрия столицы анонсировала строительство подземных укрытий, однако признала, что на реализацию этого проекта потребуются годы.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану.

    США направили истребители F-15E на Ближний Восток, также в регион направилась американская авианосная ударная группа.

