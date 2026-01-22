В Давосе началась церемония подписания устава «Совета мира» по Газе

Tекст: Елизавета Шишкова

Церемония подписания устава «Совета мира» по урегулированию в секторе Газа, проходящая на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, началась с опозданием более чем на полчаса из-за ожидания прибытия президента США Дональда Трампа, передает передает РИА «Новости».

Мероприятие было назначено на 12.30 мск, кортеж американского лидера выехал к месту церемонии в 12.33 и прибыл в 12.42 мск, однако данные о его фактическом присутствии поначалу не уточнялись.

При этом на площадку заранее приехали пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, руководитель национального экономического совета Кевин Хассет и директор по коммуникациям Стивен Чанг.

Ранее Белый дом объявил состав «Совета мира», в который вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Трампа и инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

После оглашения состава Вашингтон направил приглашения присоединиться к работе примерно 60 государствам, от Австралии до Японии; в списке значатся также Россия, Белоруссия и Украина. Уиткофф в среду сообщил, что США уже получили согласие на участие от лидеров 20–25 стран и рассчитывают на дальнейшее расширение совета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности перечисления средств в «Совет мира» для помощи Палестине только после снятия ограничений с российских счетов в США.

Президент США Дональд Трамп объяснил приглашение президента Владимира Путина в «Совет мира» желанием видеть в нем страны с «контролем и властью».

Европейские лидеры пересматривают отношение к созданию «Совета мира» по инициативе Дональда Трампа после первоначального одобрения его планов по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.