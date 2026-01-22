Politico: Европейские лидеры выразили опасения из-за создания «Совета мира»

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет передает Politico, суть критики – в неясности мандата Совета: в его уставе нет прямого упоминания сектора Газа, а сам орган наделяется чрезвычайно широкими полномочиями по разрешению мировых конфликтов. Некоторые европейские страны опасаются, что это может превратить Совет мира в альтернативу ООН.

Особую тревогу у европейских союзников вызвало приглашение принять участие в работе Совета президента России Владимира Путина. Кроме того, странам, претендующим на постоянное членство, предложено внести взнос не менее 1 млрд долларов, что стало дополнительным политическим препятствием.

Даже лояльные Белому дому лидеры, такие как премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Польши Кароль Навроцкий, выражают сомнения. Мелони, по данным итальянских СМИ, рассматривает возможность отказаться от участия, несмотря на близкие отношения с Трампом, а британский премьер-министр Киир Стармер заявил, что Великобритания «по-прежнему изучает условия» и выразил обеспокоенность по поводу участия Путина и Лукашенко. Франция под руководством Эммануэля Макрона отвергла предложение, заявив, что устав Совета выходит за рамки обсуждения Газы и может подорвать авторитет ООН.

Польский премьер Дональд Туск выразил общий настрой критиков, написав в Х (бывший Twitter, заблокирована в России): «Мы не позволим никому играть с нами». Германия и Европейская комиссия пока не приняли окончательного решения.

Ранее сообщалось, что порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира».

Financial Times писало, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в этот совет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира».