Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
Президент России Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в международный «Совет мира» по Газе, куда его пригласили по дипломатическим каналам из США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил: «Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения».
Песков уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить все нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира. Белый дом представил состав Совета мира и ключевых ответственных за восстановление Газы.
Американские чиновники предложили расширить Совет мира и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое участие в Совете мира по Газе и выразил благодарность Дональду Трампу за приглашение.