Песков назвал ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, в последние месяцы отмечается значительный рост взаимного товарооборота между двумя странами. Песков подчеркнул, что сотрудничество успешно развивается практически во всех сферах и строится на взаимовыгодной основе, передает ТАСС.

«С официальным визитом сегодня приезжают в Россию, в Москву президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян. И сегодня состоятся российско-эмиратские переговоры. Помимо переговоров, Путин и Нахайян вдвоем продолжат общение в формате официального завтрака», – сказал представитель Кремля.

В воскресенье в столице ОАЭ президент страны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, уделив особое внимание вопросам экономического и инвестиционного сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный консул России в ОАЭ Максим Владимиров отметил устойчивый рост потока туристов и бизнес-поездок из ОАЭ в Россию.