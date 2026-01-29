Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Песков назвал ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире
Объединённые Арабские Эмираты являются главным торговым партнёром России среди арабских государств, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в последние месяцы отмечается значительный рост взаимного товарооборота между двумя странами. Песков подчеркнул, что сотрудничество успешно развивается практически во всех сферах и строится на взаимовыгодной основе, передает ТАСС.
«С официальным визитом сегодня приезжают в Россию, в Москву президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян. И сегодня состоятся российско-эмиратские переговоры. Помимо переговоров, Путин и Нахайян вдвоем продолжат общение в формате официального завтрака», – сказал представитель Кремля.
В воскресенье в столице ОАЭ президент страны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, уделив особое внимание вопросам экономического и инвестиционного сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный консул России в ОАЭ Максим Владимиров отметил устойчивый рост потока туристов и бизнес-поездок из ОАЭ в Россию.