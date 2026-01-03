Генконсул сообщил о росте турпотока из ОАЭ в Россию

Генконсул Владимиров сообщил о росте числа туристов из ОАЭ в Москву и Петербург

Tекст: Ольга Иванова

Число туристов из Объединенных Арабских Эмиратов, посещающих Россию, стабильно увеличивается, рассказал генконсул России в ОАЭ Максим Владимиров в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что интерес эмиратцев к России теперь стал системным, а не эпизодическим. По его словам, речь идет не только о туристических поездках, но и о деловых, культурных и образовательных визитах.

Генконсул отметил, что большинство туристов из ОАЭ выбирают Москву, Петербург, а также регионы с развитой туристической инфраструктурой. По его оценке, этому способствует упрощённый визовый режим, прямое авиасообщение, высокий уровень сервиса в российских отелях и растущий интерес к культурному, гастрономическому и деловому туризму.

«Отдельного внимания заслуживает деловой и медицинский туризм. Представители эмиратского бизнеса и частного сектора все чаще рассматривают Россию как направление для участия в выставках, форумах, инвестиционных мероприятиях, а также для получения медицинских услуг и образования. Эти поездки, как правило, имеют более высокую среднюю продолжительность и чек, что положительно отражается на структуре турпотока», – отметил генконсул.

Он также признал, что пока поток из ОАЭ не сопоставим с российским турпотоком в обратном направлении, однако динамика туристических обменов устойчиво положительная. По его словам, российская сторона фиксирует рост интереса, расширение географии поездок и постепенное формирование стабильного спроса на Россию как туристическое и деловое направление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила рост числа туристов из арабских стран в первом полугодии 2025 года.