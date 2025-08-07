АТОР: В России вырос поток туристов из арабских стран

В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
АТОР: В России вырос турпоток из арабских стран
Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала итоги по турпотоку в Россию за первое полугодие 2025 года, где отмечен рост числа туристов из арабских стран.
Саудовская Аравия и ОАЭ заняли пятое и шестое места соответственно в рейтинге турпотока в Россию из 20 стран, им предшествуют лидеры: Китай, Турция, Германия, Туркменистан, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян пояснил, что прирост турпотока из арабских стран связан с возобновлением прямых рейсов и установлением безвизового режима, а также укреплением дипломатических отношений. Так, показатели по Саудовской Аравии выросли на 32,7%, по сравнению с алогичным периодом 2024 года, до 21,5 тыс. человек.
«Мы видим открытие прямого авиасообщения с Эр-Риядом, и это тоже логично стимулирует туристов», – отметил Мурадян.
В АТОР отметили, что не всегда иностранцы, прибывающие в Россию с целью туризма, действительно являются классическими туристами – нередко цель поездки указывается формально.
Среди других трендов отмечается существенный рост турпотока из Вьетнама (в 2,9 раза, до 4,3 тыс. человек) и Индии (на 43,2%), а также снижение визитов из Ирана на 22,3%. Особенный прирост показал вьетнамский рынок, чему способствовало открытие прямых авиарейсов и активная рекламная кампания.
