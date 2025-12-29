Трамп выразил готовность выступить перед Радой

Tекст: Антон Антонов

Трамп заверил, что у него «нет проблем» с таким визитом, но «не следует ждать этого», передает ТАСС.

«Я хочу заключить сделку, и мне необязательно придется ехать. Я предложил приехать и выступить перед их парламентом, если это поможет. Я не знаю, поможет ли это. Думаю, что, наверное, поможет», – сказал он.

Трамп допустил возможность новой встречи с Зеленским, а также европейскими лидерами на территории США в ближайшие недели, передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что в понедельник снова пообщается с Зеленским: «В ближайшие пару недель мы, вероятно, будем довольно много общаться, но поговорим и завтра».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Зеленский провели встречу в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявил, что Киеву следует ускорить урегулирование конфликта с Россией из-за угрозы потери новых территорий. При этом он считает, что соглашение о мирном урегулировании на Украине может быть вынесено на референдум или парламентское голосование. Однако, как заявил Трамп, в ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума.