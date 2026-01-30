  • Новость часаКремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    30 января 2026, 13:49 • Новости дня

    Кремль ответил на «приглашение» Зеленского в Киев

    Песков: Зеленский просил личной встречи с Путиным, а не наоборот

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сам проявил инициативу провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а российская сторона выразила готовность к встрече только в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков напомнил, что инициатива о личной встрече между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским исходила именно от Зеленского, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, российский президент не делал предложений о встрече и не приглашал Зеленского, а сам Зеленский неоднократно просил о такой встрече. Песков также уточнил, что Владимир Путин в ответ на инициативу Зеленского заявил о готовности встретиться, но только в Москве.

    Пресс-секретарь Кремля акцентировал внимание на важности этой последовательности событий, отметив, что заявления украинской стороны о проведении саммита в Киеве не соответствуют реальным обстоятельствам.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что считает невозможным встречу с Владимиром Путиным в Москве.

    До этого глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    В ответ Кремль пригласил Зеленского посетить Москву для встречи с Путиным и пообещал гарантии безопасности и условий работы.

    29 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю

    Трамп заявил о личной просьбе к Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода

    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за холодов.

    «Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод», – приводит заявление Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно», – заявил Трамп.

    Также Трамп отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию удалось добиться значительного прогресса. Он выразил мнение, что окончание конфликта на Украине «уже близко».

    На следующей неделе на большей части территории Украины прогнозируется существенное понижение температуры. В Киеве ожидается от минус 20 до минус 26 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столица Украины и ряд других городов оказались в крупнейшем коммунальном кризисе в истории страны. Глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал в конце декабря, что более 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС выведены из строя. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза.

    В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новые переговоры, назначенные на 1 февраля, состоятся в двустороннем формате без участия спецпредставителя Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, хотя США и могут быть представлены на встрече.

    29 января 2026, 21:56 • Новости дня
    В Милане нашли мертвым украинского банкира Адарича

    Тело украинского банкира Адарича найдено под окнами дома в Милане

    В Милане нашли мертвым украинского банкира Адарича
    @ Egon Bomsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Милане обнаружено тело украинского банкира Александра Адарича, в квартире найдены документы с его фотографией на разные имена, сообщает газета Corriere della Sera.

    Тело 54-летнего банкира Александра Адарича было найдено под окнами дома в Милане, передает РИА «Новости».

    Как сообщает Corriere della Sera, квартира на пятом этаже, где предположительно произошло преступление, арендовалась на чужое имя как туристическое жилье. Внутри помещения полиция обнаружила несколько документов с фотографией погибшего, но оформленных на разные имена и гражданства.

    По данным издания, Адарич прибыл в Милан 23 января, предположительно, для заключения делового соглашения. Тело мужчины нашли под окнами квартиры, а полиция рассматривает его гибель как возможное убийство. По словам следователей, на видеозаписях с камер видно, что вскоре после инцидента из здания выходили как минимум два неизвестных. Консьерж дома рассказала, что после происшествия во двор спустился человек, который спросил на английском «Что произошло?» и затем ушел.

    Украинские СМИ указывают, что Адарич ранее занимал должности в руководстве «Приватбанка», «УкрСиббанка», владел «Евробанком» и «Фидобанком», а на момент смерти работал в люксембургской риелторской компании Alfaro Real Estate и был связан с фондом Fondazione Casa Ucraina в Барселоне.

    Ранее тело одного из крупнейших криптопредпринимателей на Украине Константина Ганича нашли в его автомобиле в Киеве.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Глава ГРУ оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    Глава ГРУ оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.

    В ответ на вопрос о возможных трудностях он заявил: «А когда было легко?», передает ТАСС. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Костюков также дал оценку прошедшим 23–24 января российско-американско-украинским переговорам в Абу-Даби. По его словам, атмосфера на встрече была «конструктивная».

    «Все все понимают», – отметил адмирал, уточнив, что речь идет о прямом смысле этого выражения. Костюков подчеркнул, что участники консультаций проявили взаимопонимание по ключевым вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские переговорщики по Украине всегда заявляли о готовности к продолжению контактов.

    Кремль подчеркнул удовлетворение началом прямых переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби и отметил сложность обсуждений.

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби намерены продолжить 1 февраля.

    29 января 2026, 19:28 • Новости дня
    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке

    Начальник ГРУ Костюков: Переговоры по Украине ведутся на русском языке

    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, США и Украины проходят на русском языке, рассказал начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби.

    «На великом русском языке», – ответил Костюков на вопрос журналистов о том, на каком языке ведутся обсуждения, передает «Российская газета».

    Кроме того, он подтвердил, что представители Киева понимают российскую сторону, кивнув в ответ на соответствующий уточняющий вопрос.

    Ранее Костюков заявил, что российские переговорщики по Украине всегда готовы к продолжению контактов.

    Он также прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.

    29 января 2026, 18:04 • Новости дня
    На украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16

    Центр «Рубикон» уничтожил макет F-16 на Украине

    На украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    На аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины уничтожили полноразмерный макет американского истребителя F-16ADV.

    Макет находился примерно в 180 км от линии боевого соприкосновения во время нанесения удара, сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале. Противник применял этот макет для тренировок инженерно-технического персонала.

    Удар по объекту нанес испытательный центр «Рубикон».

    Ранее командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным «Север» рассказал, что расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.

    30 января 2026, 09:51 • Новости дня
    ФСБ предотвратила убийство российского военного в Петербурге
    ФСБ предотвратила убийство российского военного в Петербурге
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский агент намеревался застрелить российского военнослужащего из пистолета с глушителем в Петербурге, покушение сорвали сотрудники ФСБ, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Сторонник запрещенной украинской террористической организации по заданию спецслужб Украины намеревался убить российского военного, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Злоумышленника задержали в ходе оперативных мероприятий. У него изъяли пистолет Макарова с глушителем и патронами.

    По информации ведомства, подозреваемый через Telegram связался с вербовщиком, выразив готовность совершить теракт. Получив оружие от куратора, он провел разведку адреса проживания военного, готовясь к убийству.

    Против задержанного возбудили уголовное дело за участие в террористической организации.

    Ранее ФСБ сорвала в Уфе атаку на отдел полиции, одного боевика пришлось ликвидировать.

    Также сотрудники ведомства предотвратили теракт против работника оборонно-промышленного комплекса в Петербурге.

    29 января 2026, 14:41 • Новости дня
    Welt: Зеленский оказался в политическом кризисе на Украине
    Welt: Зеленский оказался в политическом кризисе на Украине
    @ Aleksandr Gusev/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский сталкивается с самым сложным внутриполитическим кризисом на Украине за всё время с начала конфликта, сообщили СМИ.

    Как пишет Welt, «на официальных мероприятиях в Европе Зеленскому почти гарантированно аплодируют. Дома же ему становится все неуютнее. <...> Система власти Зеленского начинает трещать по швам», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что среди главных причин текущей напряженности в украинской политике – частые кадровые перестановки, усиление позиций политических противников Зеленского, а также многочисленные коррупционные скандалы в окружении президента.

    Ранее сообщалось, что европейские представители назвали опасения Украины по поводу якобы достигнутых Россией и США договоренностей по Донбассу проявлением паранойи.

    Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в ударах по гражданским объектам и мирному населению ради срыва переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский поставил перед военными задачу вывести потери России на фронте до 50 тыс. человек в месяц.

    30 января 2026, 11:36 • Новости дня
    Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает невозможным встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    Владимир Зеленский сообщил, что не намерен приезжать в Москву для проведения переговоров, передает ТАСС.

    В ходе беседы с украинскими СМИ он заявил: «Безусловно, невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве».

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков пообещал, что Москва обеспечит Зеленскому безопасность и условия для работы во время визита.

    29 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу

    Лавров заявил о разнице подходов ООН к праву на самоопределение Гренландии и Донбасса

    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу
    @ Eskinder Debebe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш нарушает принципы беспристрастности и уклоняется от ответа о самоопределении для Донбасса и Крыма.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ заявил о серьезных вопросах к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за его позиции по ситуации на Украине, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Гутерриш не выполняет обязанности, предусмотренные статьей 100 Устава ООН, где говорится о необходимости беспристрастности и нейтральности, а также о недопустимости получения инструкций от правительств.

    Лавров отметил, что руководство секретариата ООН явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине», что, по его мнению, выходит за рамки полномочий генсека. Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.

    Министр отметил, что Россия официально запрашивала у ООН разъяснения по вопросу, какой из принципов – территориальная целостность или право на самоопределение – считается приоритетным. По словам Лаврова, в ООН постоянно уклонялись от прямого ответа на этот запрос.

    Лавров также обратил внимание на противоречия в подходах к Косово и Крыму, указав, что в случае Косово Запад признал независимость без референдума, а в Крыму, несмотря на всенародное голосование, право на самоопределение было проигнорировано. Глава МИД подчеркнул, что в Донбассе и Новороссии населению запрещали использовать родной язык и лишали других прав, в отличие от ситуации с албанцами в Косово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН и представил российское видение реформы Совбеза ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Китай поддерживают реформу ООН для восстановления авторитета организации.

    А постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после атаки беспилотников на резиденцию Путина говорит о политической ангажированности ведомства и покрывательстве терроризма со стороны Киева.

    30 января 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»

    Политолог Данилин: Недельный перерыв в ударах по энергетике Украины – результат просьбы Трампа к Путину

    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перерыв России в ударах по украинской энергетике – это результат диалога между Россией и США. Попытки Киева приписать себе «дипломатический успех» тщетны. Однако это не означает остановки атак по инфраструктуре, используемой в военных целях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы на недельный перерыв в ударах по энергетике Украины.

    «Просьба Трампа к Путину не бить по украинской энергетической инфраструктуре в течение недели на время сильных морозов – это гуманитарная инициатива со стороны президента США, на которую согласилась Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома», – пояснил Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа.

    Он обратил внимание на разницу в отношениях Белого дома к Брюсселю и к Москве. «Если на европейских лидеров Трамп оказывает давление, то с Путиным общается исключительно уважительно, используя термин «просьба» вместо «требование», – отметил спикер.

    «Трамп – один из немногих западных политиков, продвигающих приемлемые для России условия урегулирования украинского кризиса. Поэтому Москва, как побеждающая сторона, согласилась на его нынешнюю инициативу. Но я бы не стал говорить об «энергетическом перемирии». Это перерыв в ударах на короткое время сильных морозов», – уточнил он.

    «Причем перерыв стал результатом договоренности между Россией и США, а не Россией и Украиной, как бы Киев не пытался приписать себе якобы дипломатические успехи в достижении «энергетического перемирия», – заметил собеседник.

    «Более того, согласие Путина в очередной раз показало, кто является настоящим сторонником урегулирования», – подчеркнул политолог. «У российской стороны никогда не было задачи обесточить Киев. Это нам приписывают украинские пропагандисты. Цель Москвы – уничтожение инфраструктуры, так или иначе используемой в военных целях. Нынешний перерыв не означает остановки ракетных атак. На Украине есть ряд иных объектов для наших ударов – по решению военного руководства», – продолжил он.

    «Использовать карту недельной приостановки ударов по энергетике – отличный ход нашей дипломатии. Если нужно будет выбирать между решением территориального вопроса или дальнейшим выводом из строя энергетики, то, на мой взгляд, перспективнее вести переговоры по первому треку», – поделился мнением аналитик.

    «Что касается военного аспекта, то сейчас Россия не ведет крупномасштабных наступлений. Поэтому недельный перерыв не приведет к потере темпа хода СВО. К тому же на Украине уже выведены из строя более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС», – детализировал спикер.

    «К тому же, думаю, обязательства сторон будут относительно взаимны. Украинскую сторону, скорее всего, принудили тоже воздержаться от ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. И пусть украинцы всегда нарушали свои соглашения, но это важный шаг в мирном процессе. А возможные провокации ВСУ только подтвердят правоту российской стороны в контексте СВО», – резюмировал Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по энергетике Киева и других городов Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие.

    «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва пока официально не подтверждала договоренностей. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Отметим, что весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график, и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    30 января 2026, 09:52 • Новости дня
    Мерц поддержал приостановку ударов по городам Украины
    Мерц поддержал приостановку ударов по городам Украины
    @ Fabian Sommer/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц положительно оценил соглашение России и Украины о временной приостановке ударов по Киеву и другим городам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал временную приостановку ударов по Киеву и другим городам Украины, передает Lenta.ru.

    Мерц назвал достигнутое соглашение между Россией и Украиной важным шагом, отметив, что оно поможет снизить уровень напряженности в регионе.

    В своем сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) политик заявил, что «Украина нуждается в справедливом и прочном мире».

    Мерц также уточнил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили детали договоренностей о приостановке ударов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов.

    29 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Лавров назвал главную проблему украинского кризиса

    Лавров: Нацистский режим на Украине является главой проблемой конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что корень конфликта на Украине не связан с территориальными вопросами.

    Как отметил министр в интервью турецким СМИ, суть проблемы заключается в существовании нацистского режима, который, по его словам, стремится уничтожить все русское, что формировалось на этих территориях веками, передает ТАСС.

    «Говорят, что проблема в территории. Проблема не в территории, а проблема в нацистском режиме, который хочет изничтожить, истребить все русское, что столетиями укреплялось русскими людьми на этих территориях», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Лавров заявил о приоритете восстановления прав русскоязычных на Украине.

    В июне Россия передала на Украину меморандум, в котором предлагается закрепить за русским языком официальный статус и обеспечить соблюдение прав русскоговорящих граждан на Украине.

    30 января 2026, 13:02 • Новости дня
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт Кнутов: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что жители Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского. У Киева есть простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Дональд Трамп заявил о личной просьбе к Владимиру Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода.

    «Дональд Трамп, обратившись к Владимиру Путину с просьбой о перерыве в ударах на время сильных морозов, признал результативность российских атак», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне собеседник напомнил заявления главы Белого дома о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    «Эти оценки основаны, вероятно, на докладах Пентагона. Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик. Другими словами, Вашингтон попросил побеждающую сторону о гуманитарном шаге. Причем речь идет о договоренности между Россией и США.

    Украинских властей мало заботит благополучие собственных граждан. «То, что киевляне и жители других городов Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского, его окружения и европейских стран. У Киева есть хороший и простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение», – подчеркнул Кнутов.

    «Но вместо этого украинское руководство использует население в качестве «живого щита» и обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военные предприятия, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.

    По его мнению, хотя Россия и ответила согласием на просьбу Трампа о перерыве в ударах по энергетике, это не означает остановки российских ракетных атак. «У наших военных есть и другие цели, по которым мы сможем ударить, если так решит военное руководство», – указал он.

    Эксперт допустил, что украинская сторона также взяла на себя обязательства не бить по российским энергообъектам, в том числе НПЗ. «Очередные провокации ВСУ в таком случае станут лишь очередным подтверждением для мирового сообщества о том, кто является препятствием к урегулированию», – заключил Кнутов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва официально пока не подтверждала договоренности. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Позже Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и договоренностей об «энергетическом перемирии». В качестве посредника выступила команда Трампа. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», – сказал он.

    Отметим, весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    29 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин объявил о планах создания университета на базе «Сириуса» в ОАЭ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном президент России Владимир Путин озвучил планы создать в ОАЭ российский университет и молодежный научный парк под эгидой центра «Сириус».

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах открытия в ОАЭ российского университета и молодежного научного парка под эгидой образовательного центра «Сириус», передает РИА «Новости». По его словам, такой шаг позволит укрепить сотрудничество между двумя странами в сфере образования и науки.

    «В планах открытие российского университета, а также молодежного научного парка под эгидой центра «Сириус», – сказал Путин.

    В ходе встречи Путин также отметил, что ежегодно увеличивается количество российских туристов, посещающих ОАЭ. «Ежегодно растет число туристов из России, посещающих вашу страну. За девять месяцев 2025 года это уже полтора миллиона человек, рост – 18%», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил президента России Владимира Путина за теплый прием и гостеприимство.

    Россия отметила рост товарооборота с ОАЭ и признала Эмираты одним из ключевых торговых партнеров в арабском мире. Россия выразила благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров с США и Украиной в Абу-Даби.

    Неделей ранее в Абу-Даби прошли переговоры с участием делегаций России, США и Украины, организованные президентом ОАЭ.


    30 января 2026, 02:31 • Новости дня
    Комитет Сената США одобрил законопроект против «теневого флота» России
    Комитет Сената США одобрил законопроект против «теневого флота» России
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    В заявлении председателя комитета республиканца Джима Риша и старшего демократа в комитете Джинн Шахин говорится, что комитет рекомендовал законопроект к принятию, передает ТАСС.

    Документ теперь будет рассмотрен полным составом Сената. В заявлении говорится, что этот шаг связан с попытками администрации США урегулировать кризис на Украине.

    Законопроект был предложен в сентябре 2025 года и предусматривает санкции против танкеров, которые, по мнению авторов, принадлежат теневому флоту России. Также ограничения будут распространены на иностранные компании, способствующие перевозкам при помощи таких судов, и на портовые терминалы, принимающие нефть с этих танкеров.

    В документе оговариваются санкции против проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ – 2» и дальнейшее расширение рестрикций на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявили, что британские власти готовятся захватывать и арестовывать танкеры, выходящих из российских портов. Франция захватила танкер с российской нефтью.

    Золото становится не по карману мировым центробанкам

    Золото всего за один месяц нового года выросло почти на треть – до 5500 долларов за унцию. Тогда как доллар оказался вблизи четырехлетнего минимума. Сверхвысокая цена на драгметалл уже начала отпугивать своих главных покупателей. Откажутся ли мировые центробанки от скупки слитков в резервы, обвалив цены? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Прибалты и финны наживаются на «бескорыстной помощи» Украине

    В Латвии разразился скандал – организация, которую еще недавно восхваляли за «бескорыстную помощь Украине», поймали на мошеннических махинациях. Выяснилось, что к рукам «благотворителей» прилипли немалые суммы. Это не первый подобный случай в Прибалтике и Финляндии. Как устроены мошеннические схемы и почему их организаторам все, как правило, сходит с рук? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах

      Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

