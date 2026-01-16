  • Новость часаНебензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус «истерии вокруг Ирана»
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    12 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    20 комментариев
    16 января 2026, 02:11 • Новости дня

    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус «истерии вокруг Ирана»

    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    На заседании СБ ООН по ситуации в Иране российский постпред при организации Василий Небензя во время выступления призвал коллег обратить внимание на то, как США нагнетают напряженность и разжигают истерию вокруг Ирана.

    Небензя начал речь с того, что напомнил, как с конца декабря 2025 года мир наблюдает за нагнетанием напряженности и истерии вокруг Ирана в исполнении США, которые к тому же заявляют, что «помощь уже в пути».

    «Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытался камуфлировать истинные причины т.н. «обеспокоенности» внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану», – отметил дипломат в речи.

    Небензя указал на то, как американская сторона и её «группа поддержки» активно используют экономические и социальные проблемы простых иранцев, возникшие по причине незаконного санкционного давления на страну со стороны западных государств, для нагнетания общественной напряженности и дестабилизации внутриполитической обстановки.

    «Наши западные коллеги не чураются использования СБ в качестве инструмента продвижения своей оторванной от реальности повестки. Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угроз ее применения в отношении ИРИ. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и Устава ООН», – выразил дипломат позицию Москвы.

    Он настоятельно призвал «горячие головы» в Вашингтоне и других столицах одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями.

    «Требуем от США и их единомышленников отказаться от очередных безрассудных решений и шагов, в том числе в отношении ядерных объектов», – призвал российский постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP.

    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    Комментарии (9)
    15 января 2026, 19:54 • Новости дня
    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева

    Направлено в суд дело об убийстве депутата Госдумы Горячева в 1997 году

    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет предъявил обвинение бывшему президенту Федерации вольной борьбы Петербурга Владимиру Кулибабе в убийстве депутата Госдумы Марка Горячева в 1997 году.

    Уголовное дело об убийстве депутата Госдумы Марка Горячева и участника преступной группы Константина Яковлева, в совершении которых обвиняют Владимира Кулибабу, будет направлено в суд в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

    По словам Иванова, следствие установило, что в начале 1997 года Горячев взял крупную сумму денег у одной из преступных группировок под поручительство Константина Яковлева. Чтобы не возвращать долг и не допустить взыскания денег с поручителя, «бандитами было решено сделать из Горячева потеряшку».

    «В марте 1997 года одна из бригад, подчинявшаяся Кулибабе, на Торжковском рынке похитила Горячева, избив его. Потерпевшего посадили в бронированный Mercedes Кулибабы и отвезли на дачу последнего в Выборгский район Ленинградской области, где убили его, от трупа отсекли голову и кисти рук, а тело в пакете утопили в акватории Финского залива, где он всплыл через несколько месяцев», – рассказал Иванов.

    В убийстве Горячева обвиняются Кулибаба и Дмитрий Скворцов, бывший сотрудник МВД, который сейчас находится в международном розыске. Сокрывшие тело депутата к ответственности привлечены не будут: один из них умер, у второго истек срок давности.

    В марте 2025 года Петербургский городской суд признал Кулибабу виновным в организации двойного убийства и покушения в августе 1993 года и приговорил его к 10 годам колонии. По обвинению в бандитизме суд прекратил преследование из-за истечения срока давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение Кулибабе в организации убийства Александра Боброва в 1995 году.

    Напомним, Кулибабу задержали в Петербурге еще в декабре 2021 года по делу об убийстве в 1993 году Игоря Савина, известного как Кувалда.

    Кулибаба входил в вооруженную банду, которую возглавлял убитый в 2003 году Константин Яковлев. После смерти Яковлева руководить группой стал Кулибаба.


    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    Комментарии (22)
    15 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Военный эксперт оценил готовность США к удару по Ирану

    Военный эксперт Лямин: У США сейчас не хватит сил для серьезного обмена ударами с Ираном

    Военный эксперт оценил готовность США к удару по Ирану
    @ Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США в ближайшие дни перейдут к военным действиям против Ирана, то у американцев просто не хватит сил для серьезного обмена ударами. Имеющийся в регионе потенциал будет быстро израсходован, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее стало известно о переброске американской военной техники на Ближний Восток.

    «На Ближнем Востоке находятся как минимум три американских эсминца и одна из многоцелевых подводных лодок. Кроме того, на базах США в регионе сохраняется стратегическая авиация», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его оценкам, если цель Штатов – запустить несколько десятков ракет по Ирану, то у них есть такая возможность.

    Другое дело, что текущая группировка не рассчитана на длительную кампанию, добавил собеседник. «Дело в том, что Пентагон ради операции в Венесуэле передислоцировал авианосную ударную группу, которая была в Средиземном море. Переброска же USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток потребует около недели», – уточнил специалист.

    Если же США в ближайшие дни перейдут к военным действиям против Тегерана, то у американцев просто не хватит сил для серьезного обмена ударами, продолжил спикер. «Имеющийся потенциал быстро израсходуется. Так, эсминцам и подлодке придется возвращаться на базу для перезарядки. Но базы станут одними из первоочередных целей для иранских ответных ударов», – рассуждает аналитик.

    «С этими рисками, надо полагать, и связаны сомнения администрации Дональда Трампа относительно возможной операции против Исламской республики», – акцентировал эксперт. По его мнению, Вашингтон не может рассчитывать на поддержку арабских стран. Те категорически не хотят быть втянутыми в конфликт, поскольку государства и их нефтяная инфраструктура крайне уязвимы перед иранскими ракетами и дронами.

    Как полагает Лямин, на окончательное решение президента США о том, наносить ли удары по Ирану или нет, может повлиять несколько факторов. Первый – ключевой – обстановка в иранских городах. «Иран практически подавил протесты и беспорядки. На улицах еще продолжают действовать патрули, но каких-то активных действий уже нет. Судя по всему, призыв Трампа к протестующим захватывать госучреждения не был услышан», – отметил эксперт.

    По его оценкам, определенную роль в стабилизации ситуации сыграли меры по блокировке интернета: «это затруднило работу иностранной агентуры на территории Ирана». «Если власти страны будут и дальше стабилизировать обстановку, то вероятность американской операции резко снизится. Трамп же может переключить все свое внимание, например, на Гренландию», – считает аналитик.

    Впрочем, если протесты возобновятся с новой силой, а израильское лобби в Вашингтоне перейдет к «продавливанию» Белого дома, то атака произойдет, уточнил Лямин. «Израиль заинтересован в серьезной военной операции США против Ирана. Но американский лидер до сих пор опасался втягивания в продолжительные конфликты. Его больше прельщают быстрые военные действия, как это было в случае с Венесуэлой», – указал собеседник.

    Однако, как отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности, Иран – это не Венесуэла. «Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил он.

    Ранее стало известно, что Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на источники. Передислокация связана с обострением напряженности между США и Ираном.

    Накануне вечером агентство Reuters заявило, что Штаты могут нанести удар по Исламской республике в течение 24 часов. По информации издания, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Америки. В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было велено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Напомним, Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»
    @ Laszlo Pinter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику», которым недавно был нанесен удар по целям на Украине.

    «Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», – сказал он, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр, передает РИА «Новости». Его слова приводит телеканал BFMTV. Макрон подчеркнул, что Франция находится в зоне досягаемости «Орешника».

    Напомним, Макрон появился на встрече с вооруженными силами с заметно покрасневшим глазом.

    На прошлой неделе в результате удара Вооруженных сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

    Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас о том, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Ранее The Washington Post сообщило, что удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы.

    Комментарии (15)
    15 января 2026, 18:42 • Новости дня
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не наносить удар по Ирану, сообщает AFP.

    Саудовская Аравия, Катар и Оман предприняли масштабные дипломатические шаги, чтобы убедить президента США Дональда Трампа отказаться от нанесения удара по Ирану, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP и саудовского чиновника. Как отмечается, три государства настаивали на необходимости предоставить Тегерану возможность продемонстрировать добрые намерения.

    Чиновник подчеркнул, что Эр-Рияд, Доха и Маскат предупредили Вашингтон о высоких рисках для всего ближневосточного региона в случае эскалации ситуации. Именно эти доводы легли в основу продолжающихся переговоров между странами.

    Собеседник агентства добавил, что на данный момент стороны стараются укрепить доверие и сохранить позитивный настрой для дальнейшего урегулирования напряженности.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.


    Комментарии (8)
    15 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Мерц назвал Россию европейской страной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.

    Он выступил с этой позицией на новогоднем приеме, обращаясь к представителям бизнеса в городе Галле, передает ТАСС.

    «Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода – если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», – заявил Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    Мерц также акцентировал, что его слова о России не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По его словам, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части страны. Канцлер подчеркнул, что считает Россию европейской страной.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (12)
    15 января 2026, 20:30 • Новости дня
    Viola лишилась в России товарного знака с девушкой
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Изображение девушки на логотипе Viola больше не принадлежит производителю, что связано с решением Роспатента об отмене товарного знака.

    Финский производитель продуктов питания Viola лишился права на использование товарного знака, изображающего девушку, после изучения электронных документов Роспатента.

    Согласно материалам РИА «Новости», этот логотип был впервые зарегистрирован в 2006 году. В 2015 году компания смогла продлить действие товарного знака еще на десять лет. Под брендом Viola производитель реализовывал в России молочную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская компания Valio продает свой российский бизнес, включая бренд Viola, группе «Велком». Также по решению Роспатента лишилась товарного знака «Рецитал» певица Алла Пугачева.

    А вот компания Disney сохранила исключительные права на 31 товарный знак в России, включая фирменный замок и названия мультфильмов, еще на десять лет.

    Комментарии (7)
    15 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине

    Дипломат Долгов: Трамп усиливает давление на Зеленского и «коалицию желающих»

    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    @ Thomas Krych/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может признать барьером к украинскому урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Для Белого дома, как и для Кремля, очевидно, что различные европейские и украинские проекты – это лишь попытка мимикрировать под мирные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп назвал Зеленского причиной задержки урегулирования на Украине.

    «Дональд Трамп абсолютно прав. Именно Украина является тем, кто тормозит и даже блокирует все усилия по мирному урегулированию. Причем это делается под кураторством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других активистов «коалиции желающих», – заметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», – считает он.

    «Думаю, как для Москвы, так и для Вашингтона, очевидно, что псевдо-мирные инициативы Европы и Киева – это попытка мимикрировать под мирное урегулирование. Суть в том, что ситуация на поле боя для ВСУ и их европейских кураторов становится тяжелее день ото дня. Им нужна передышка для накачивания украинской армии новым вооружением и наемниками», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, лично для Стармера, Макрона и Мерца сейчас наступает политический цугцванг. Любой ход ухудшает их позиции в том, что касается внутренней повестки. Ну а политическую ситуацию на Украине можно уже даже не комментировать – там все скатывается к полному хаосу. Конечно, Трамп это видит, чувствует, что Киев и Брюссель пытаются водить его за нос, потому и делает острые заявления в адрес Зеленского», – подчеркнул Долгов.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Владимир Зеленский является главной причиной задержки подписания соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он заявил о необходимости убедить Киев поддержать мирный процесс. Глава Белого дома также отметил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

    Ранее сообщилось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Российский дипломат также отметил, что Москве было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с «коалицией желающих» с участием Зеленского. Лавров указал, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились.

    Также сообщалось, что европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему деньги для Киева разрывают Евросоюз изнутри.

    Комментарии (6)
    15 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская дипмиссия назвала обвинения бельгийской разведки в шпионаже бездоказательными и выразила опасения по поводу нагнетания антироссийских настроений.

    Обвинения в шпионаже, выдвинутые бельгийской разведкой в адрес российских дипломатов, являются голословными, заявили в посольстве России в Бельгии, пишет РИА «Новости». В опубликованном 15 января докладе бельгийская разведка указала, что в некоторые месяцы 2025 года Бельгия отказывала более чем по половине заявок на дипломатические визы из России из-за подозрений в шпионаже.

    В дипмиссии отметили: «В связи с содержащимися в январском ежегодном докладе бельгийских разведслужб и публичными высказываниями главы службы госбезопасности Ф. Бостин голословными обвинениями в адрес Российской Федерации посольство России в Бельгии выражает озабоченность раскручиванием очередной кампании шпиономании вокруг российских дипломатических загранучреждений в Бельгии и запугиванием населения страны мнимой “российской угрозой”».

    Также представители посольства отметили, что призывают Брюссель не усугублять уже напряженную ситуацию в двусторонних отношениях после публикации доклада местных спецслужб с обвинениями против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг стало известно, что бельгийские разведывательные службы не обнаружили подтверждений связи замеченных над военными объектами и аэропортами страны дронов с Россией.

    Еще в ноябре министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.

    Посольство России в ответ опровергло причастность к этим полетам, заявив об отсутствии поводов и интереса.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 08:17 • Новости дня
    Стало известно о готовности Трампа к быстрому удару по Ирану

    NBC сообщил о возможности быстрого удара США по Ирану

    Стало известно о готовности Трампа к быстрому удару по Ирану
    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану, несмотря на сомнения советников, сообщил канал NBC со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп не поддерживает идею затяжной войны с Ираном, однако в случае необходимости готов отдать приказ о быстром и решительном ударе по исламской республике, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По информации канала, Трамп сообщил о своей позиции членам команды по национальной безопасности. При этом его советники выразили сомнения, что однократный удар сможет «свергнуть режим» в Иране, а также подчеркнули, что США могут не располагать достаточными силами для отражения возможного «агрессивного ответа» со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил, что удары США по Ирану неминуемы. Заседание Совбеза ООН по Ирану назначили на четверг. Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    Комментарии (20)
    15 января 2026, 19:16 • Новости дня
    Генпрокуратура Украины возбудила дело против соратника Навального

    Генпрокуратура Украины возбудила дело против соратника Навального
    @ IMAGO/STAR-MEDIA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против Леонида Волкова (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов в России), бывшего соратника Алексея Навального, за высказывания о Денисе Капустине (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), основателе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России).

    Волкову вменяется часть 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая ответственность за публичную поддержку спецоперации России и ее участников, передает «Лента.Ру».

    Поводом для возбуждения дела стала публикация бывшей сотрудницы ФБК (включен в реестр организаций-иноагентов в России) Анны Тирон, которая опубликовала фрагменты личной переписки с Волковым в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В этих сообщениях Волков комментировал предполагаемую ликвидацию Капустина Вооруженными силами России, заявив: «наконец случилась денацификация».

    Кроме того, Волков резко высказался о руководителе Главного управления разведки Украины Кирилле Буданове (внесен в список экстремистов и террористов в России), назвав его «гнусным деревенским политтехнологом». Также он охарактеризовал РДК как «клоунское подразделение». Санкция по инкриминируемой статье предусматривает ограничение либо лишение свободы сроком до пяти лет.

    Напомним, в декабре Капустин был уничтожен на Запорожском направлении.

    Комментарии (2)
    15 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на напряженность с Ираном, монархии Персидского залива опасаются последствий военного удара США и настаивают на дипломатии, сообщает The New York Times.

    Страны Персидского залива публично и негласно убеждают администрацию Дональда Трампа воздержаться от военной атаки на Иран и предпочесть дипломатические меры. По мнению местных аналитиков, даже Саудовская Аравия, которая традиционно рассматривает Иран как конкурента, не поддерживает силовое вмешательство США. Власти региона опасаются, что эскалация конфликта приведет к дестабилизации и нанесет ущерб их экономике и безопасности, передает The New York Times.

    Султанат Оман, традиционно выступающий посредником в переговорах между США и Ираном, порекомендовал Вашингтону не наносить удар, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Катар также призывает к мирному решению, подчеркивая необходимость возвращения к переговорам. Представитель МИД Катара отметил: «Главные вызовы региона требуют возвращения за стол переговоров».

    Прошлогодние удары США по ядерным объектам Ирана и последующая атака Ирана по американской базе в Катаре усилили опасения монархий залива по поводу ответных действий. После этих событий американские военные начали вывозить часть неключевого персонала с катарской базы из соображений безопасности, рассказали два военных источника.

    Единство в отношении Ирана среди стран Совета сотрудничества Персидского залива отсутствует: Кувейт, Оман и Катар поддерживают с Тегераном рабочие отношения, тогда как Саудовская Аравия и Бахрейн придерживаются более жесткой линии. Несмотря на напряженность, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в 2023 году восстановил дипломатические отношения с Ираном после семилетнего разрыва.

    Эксперт Международной кризисной группы Ясмин Фарук считает, что страны залива опасаются хаоса в случае смены власти в Иране и укрепления позиций Израиля. В прошлом году Израиль совершил неудачную атаку в Катаре, что вызвало тревогу среди арабских правительств региона. Объединенные Арабские Эмираты также опасаются потерь от обострения, поскольку Дубай остается важным торговым хабом для иранских товаров.

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране.

    Израиль и ряд арабских стран попросили США не наносить удары по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Между тем, авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    Комментарии (4)
    15 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Следствие попросило суд арестовать главврача новокузнецкой больницы
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие ходатайствовало о заключении под стражу отстраненного главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова.

    Представитель следствия сообщил на заседании, что требует ареста Хераскова сроком на один месяц и 27 суток, до 13 марта 2026 года, передает ТАСС.

    «На основании изложенного ходатайствую перед Центральным районным судом города Новокузнецка об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого», – заявил он.

    Напомним, отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявлено обвинение в халатности.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД высмеял попытки Совета Европы наказать Россию за «Орешник»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Совета Европы ввести меры против России после удара по целям подо Львовом, по мнению МИД, обречены на провал и осмеяние.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативы Совета Европы по отношению к России после удара «Орешником» по целям подо Львовом, передает РИА «Новости». Она отметила, что любые попытки «наказать» Россию или ввести против нее санкции обречены на неудачу и станут предметом насмешек.

    Захарова заявила: «Попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить».

    Дипломат добавила, что действия оппонентов из Страсбурга не повлияют на ситуацию, поскольку Россия приняла решение о выходе из Совета Европы и теперь не видит смысла комментировать подобные заявления с правовой точки зрения.

    По словам Захаровой, Совет Европы полностью поддерживает «преступный киевский режим» и проявляет двойные стандарты в отношении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Киева теперь важна не победа, а выживание.

    А глава британского Минобороны Джон Хили рассказал, что во время визита в Киев едва не попал под удар «Орешника».

    Ранее Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    Комментарии (2)
    Российский транспорт в 2026 году получит новую конфигурацию

    В 2025 году российский транспорт успешно преодолел целый ряд вызовов и испытаний. О чем именно идет речь, как перестраиваются транспортные потоки внутри страны и за ее пределы – и как они в итоге должны выглядеть уже через несколько лет? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции

    Российские войска вошли на территорию Украины с еще одного направления. На этот раз речь идет об освобождении крохотного села Комаровка в Сумской области. Чем важен данный населенный пункт и почему продвижение на данном участке может иметь значение с точки зрения судьбы самих Сум и формирования зоны безопасности вдоль украинской границы? Подробности

    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине

    В Евросоюзе хотят назначить переговорщика для диалога с Россией по ситуации на Украине. Среди возможных претендентов на эту роль называют действующего президента Финляндии Александра Стубба – сторонника жесткого курса в отношениях с Москвой. Зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Россией и почему Стубб не годится на эту роль? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

