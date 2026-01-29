Пентагон оценил шансы Ирана заключить соглашение с США

Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
Хегсет заявил о шансах Ирана договориться с США по ядерной программе
Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
По словам Хегсета, у Ирана есть все шансы заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала, передает РИА «Новости».
Хегсет заявил, что американские военные гордятся тем, что вместе с министерством внутренней безопасности внесли вклад в решение ситуации на южной границе, а сейчас предоставляют Ирану «все возможности для заключения соглашения».
«Им (Ирану) не следует стремиться к ядерному потенциалу», – подчеркнул глава Пентагона во время встречи президента Дональда Трампа с членами кабинета в Белом доме. Хегсет также отметил, что Соединённые Штаты готовы к диалогу и ждут от Ирана конструктивных шагов.
Президент США рассматривает возможность нанесения ударов по ключевым объектам Ирана.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.
Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.
Кремль призвал воздержаться от применения силы против Тегерана.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг Ирана.