Израильская авиация ночью атаковала стратегические высоты юга Ливана
Израильская боевая авиация нанесла несколько серий ударов по разным районам южного Ливана, всего было совершено более 15 авианалетов, информирует ливанское национальное агентство NNA.
Согласно данным агентства, израильская авиация за вечер совершила 14 авиаударов в трех волнах: десять из них пришлись на высоты Мейдун и Джабур, два – по району Вади-Боргуз и еще два – по Касарат аль-Аруш между высотами Рейхан и Лувейзе.
Позднее, по информации NNA, после трех часов ночи по местному времени (четырех по московскому), новые авиаудары были нанесены по высотам Акмата – Лувейзе в районе Иклим ат-Туффах. Ливанские власти неоднократно подчеркивали, что Израиль продолжает нарушать суверенитет страны, несмотря на существующее соглашение о прекращении огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ливана начала развертывать силы на границе с Израилем.
Миротворцы ООН не смогли предотвратить перевооружение «Хезболлы» вдоль границы Израиля почти два десятилетия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу причиненного вреда миротворцам ООН в Ливане.