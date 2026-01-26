Politico: В Британии потребовали отказаться от газа французской TotalEnergies из-за России

Tекст: Вера Басилая

Действующий контракт на поставку газа государственным учреждениям Британии с компанией TotalEnergies Gas & Power, дочерней структурой французской TotalEnergies, истекает в начале следующего года, передает Politico. Его сумма составляет примерно 9,92 млрд долларов по текущему курсу.

Сейчас власти готовят новый тендер на поставку газа, победитель которого определится в декабре, а сам контракт будет действовать с 2027 по 2030 год. Ряд депутатов парламента и проукраинские активисты требуют исключить TotalEnergies Gas & Power из числа претендентов из-за связей материнской компании с поставками российских ископаемых ресурсов.

В письме министру по делам Кабинета министров Нику Томасу-Саймондсу отмечается, что сохранение контракта с компаниями, участвующими в российском энергетическом секторе, противоречит политике Лондона по снижению доходов России от экспорта энергоносителей.

В то же время, по данным издания, действующий контракт TotalEnergies соответствует британскому запрету на импорт российского газа, однако вызывает критику из-за сохранения доли компании в проекте Ямал СПГ в Сибири, откуда газ продолжает поступать в Европу по долгосрочным контрактам.

В компании заявили, что осуждают военные действия России на Украине и действуют в рамках санкционной политики ЕС. Представитель британского Кабинета министров отказался комментировать вопрос до завершения тендерной процедуры.

Ранее глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» привели к изменению логистики поставок нефти и увеличили издержки на мировом рынке.