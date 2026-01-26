Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.3 комментария
Грузия решила стать региональным логистическим центром
Грузия станет региональным центром стабильности и логистики в эпоху переоценки торговых путей, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он назвал главные проекты, которые позволят его стране превратиться в «многофункциональный региональный хаб».
«Это такие масштабные инфраструктурные проекты, как скоростная автомагистраль «Восток-Запад», железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, сухие порты и (самый глубоководный порт на Черном море) в Анаклиа», – заявил председатель кабмина Грузии.
«Сегодня в мире происходит переоценка торговых путей, и Грузия формируется как региональный центр стабильности и логистики», – отметил Ираклий Кобахидзе.
По его словам, «при поддержке Азиатского банка развития активно ведется работа над проектами совместных таможенно-пропускных пунктов с Азербайджаном и Арменией».
Также, как отметил премьер-министр Грузии, его страна обеспечивает выход к Черному морю семи странам, не имеющим такой возможности.
Речь идет об Азербайджане, Армении и пяти центральноазиатских государствах.
Оппозиция в Тбилиси опасается утраты главной транзитной роли Грузии из-за продвижения США «маршрута Трампа», для чего в феврале Азербайджан и Армению посетит вице-президент Джей Ди Вэнс.