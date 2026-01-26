Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.3 комментария
«Дочка» Uniper подала иск к «Газпрому» из-за газопровода OPAL
Дочерняя компания германской Uniper – Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая владеет долей в 20% в сухопутном продолжении «Северного потока» – газопроводе OPAL, хочет в суде Женевы взыскать с «Газпром экспорта» средства по договору прокачки газа по данному маршруту, говорится в материалах российского арбитража.
Компания Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, дочерняя структура германской Uniper, подала заявление в арбитраж при Международной торговой палате в Женеве с требованием взыскать с «Газпром экспорта» 45,2 млн евро с начислением процентов, передает ТАСС.
Иск связан с договором 2021 года о транспортировке природного газа по сухопутному газопроводу OPAL, который служит продолжением «Северного потока».
Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» и запретил Lubmin-Brandov Gastransport GmbH продолжать судебные процессы за границей против российской компании. В случае нарушения этого запрета с «дочки» Uniper будет взыскано 45,2 млн евро, а также госпошлина в размере 50 тыс. рублей.
Через несколько дней после подачи иска «Газпром экспортом» Uniper заявила о намерении продать свою долю в размере 20% в OPAL. Прямое требование Lubmin-Brandov Gastransport GmbH связано с условиями договора между компаниями, подписанного в 2021 году, предусматривавшего прокачку газа по OPAL.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд запретил дочерней компании Uniper подавать иски против «Газпром экспорта» за пределами России.
«Газпром экспорт» ранее подал иск против дочерней структуры Uniper.