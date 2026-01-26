Россия выдала агреман на назначение Селиверстова новым послом Белоруссии

Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.6 комментариев
Российская сторона выдала запрошенный белорусской стороной агреман (согласие) на назначение чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Юрия Селиверстова, сообщает МИД России.
Запрос на согласие был направлен белорусской стороной 22 января, а решение принято 26 января. До нового назначения Селиверстов занимал пост министра финансов Белоруссии. В ближайшее время он прибудет в Москву, где вручит копии верительных грамот курирующему заместителю министра иностранных дел России. После этого Юрий Селиверстов сможет приступить к исполнению своих обязанностей в качестве главы белорусской дипломатической миссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о совмещении Селиверстовым дипломатической должности с постом заместителя премьер-министра по вопросам взаимодействия с Россией и работой в Союзном государстве.